Eine erste Lesung aus seinem Buch hatten Demonstranten im Oktober verhindert, am Montag brannte auch noch die Ausländerbehörde in Göttingen – Ex-Bundesinnenminister Thomas de Maizière sei Vertreter einer „mörderischen Politik“, heißt es im Bekennerschreiben. Der CDU-Politiker ließ sich nicht beeindrucken und kam am Dienstagabend zur Lesung erneut nach Göttingen – erst recht, wie er betonte.