Es gibt bei den Krankheitstagen große Unterschiede zwischen den Berufsgruppen in Niedersachsen. Wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Statistik der Krankenkasse Barmer hervorgeht, fehlen die Fahrer von Bussen und Straßenbahnen mit Abstand am häufigsten. Sie kamen 2018 durchschnittlich auf fast 35 Fehltage im Jahr. Das ist viel: Allgemein fehlten die Versicherten der Barmer in Niedersachsen an 19 Arbeitstagen. In vielen Berufsgruppen verzeichnet die Kasse einen Anstieg.

Berufsgruppen mit den meisten Arbeitsunfähigkeitstagen :

Auch Altenpfleger fehlen häufig. Quelle: Jens Kalaene/dpa

Bus- und Straßenbahnfahrer: 34,9 Tage (2017: 33,2 Tage/2016: 32,2 Tage)

Zustelldienste: 34,6 Tage (2017: 27,8 Tage/2016: 28,4 Tage)

Altenpflege: 31,2 Tage (2017: 30,1 Tage/2016: 30,1 Tage)

Berufe im Dialogmarketing (z.B. Callcenter): 29,3 Tage (2017: 28,7 Tage/2016: 29,0 Tage)

Berufskraftfahrer: 28,9 Tage (2017: 28,2 Tage/2016: 27,2 Tage)

Die wenigsten Arbeitsunfähigkeitstage unter den Versicherten der Barmer hatten Beschäftigte in der Berufsgruppe Hochschullehre und Forschung. Sie fehlten 2018 im Schnitt 6 Tage.

Berufsgruppen mit den wenigsten Arbeitsunfähigkeitstagen :

Kaum krankgeschrieben: Forscher an Hochschulen. Quelle: Matthias Bein/dpa

Hochschullehre und Forschung: 5,8 Tage (2017: 5,9 Tage/2016: 5,7 Tage)

Softwareentwicklung: 7,6 Tage (2017: 7,6 Tage/2016: 7,6 Tage)

Technische Forschung/Entwicklung: 8,6 Tage (2017: 8,1 Tage/2016: 8,2 Tage)

Ärztinnen und Ärzte: 9,1 Tage (2017: 9,2 Tage/2016: 9,1 Tage)

Werbung und Marketing: 9,7 Tage (2017: 9,4 Tage/2016: 9,3 Tage)

Woran liegt es, dass manche Berufsgruppen häufiger krank sind als andere? Die Interpretation der Erhebung sei keinesfalls einfach, betont die Krankenkasse. Das Berufsleben stelle unterschiedliche Ansprüche an die Belastbarkeit. „Höhere Krankenstände können Folge eines schlechten Betriebsklimas oder allgemein hoher Belastungen am Arbeitsplatz sein.“ Etwa die Angst um den Erhalt des Arbeitsplatzes könne das Betriebsklima beeinträchtigen und zu Fehlzeiten führen.

