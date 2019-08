Braunschweig

Wie viel Schadensersatz steht einem im Göttinger Transplantationsskandal am Ende freigesprochenen Leberchirurgen zu? Kann er das Land überhaupt für angeblich entgangene Einnahmen und weitere finanzielle Nachteile aus elf Monaten Untersuchungshaft in Anspruch nehmen? Mit dieser Frage musste sich am Freitag da...