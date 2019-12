Jugendliche rufen vor dem AfD-Parteitag in Braunschweig mit Plakaten in ihren Schulen zu Gegendemonstrationen auf – und werden dafür auf dem AfD-Lehrermeldportal angeschwärzt. „Unsäglich“ findet Kultusminister Grant Hendrik Tonne solche Denunziationen. Der SPD-Politiker warnt vor einem Klima der Angst an Schulen.