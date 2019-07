Hannover

Was kostet die Sanierung der Marienburg tatsächlich? Land und Bund wollen in den kommenden Jahren insgesamt rund 27 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um das Welfenschloss wieder in Schuss zu bringen. Wissenschaftsminister Björn Thümler ( CDU) hält diese Summe für ausreichend. Doch es gibt offenbar auch andere Berechnungen. Nach HAZ-Informationen soll die Klosterkammer, die zeitweise als neuer Schlossbesitzer im Gespräch war, die Sanierungskosten auf bis zu 42 Millionen Euro beziffert haben – unter anderem wegen der enormen Baukostensteigerungen.