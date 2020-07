Hannover

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) hat angesichts der Krise um den stillgelegten Tönnies-Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück ein Umdenken in der Ernährungswirtschaft gefordert. Die bisherige „Just-In-Time-Produktion“ zwischen Mästern und Schlachtereien sei „nicht richtig“, sagte die Politikerin im Interview mit der HAZ. „Weil wir es nicht mit Autoersatzteilen, sondern mit Lebewesen zu tun haben“, begründete die Ministerin.

Das System müsse sich nicht nur im Interesse der Tiere, sondern auch in dem der Landwirte ändern, sagte Otte-Kinast. „Der Fall Tönnies zeigt, dass alles ins Wanken gerät, wenn nur ein Teil ausfällt. Dann sind die Landwirte die Leidtragenden. Heute weiß jeder, dass ein Ferkel, das jetzt geboren wird, in etwa 280 Tagen am Haken hängt. Über dieses angeblich perfekte System muss man reden.“

Corona als Chance für Wende in der Fleischindustrie

Vordringlich sei eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie, sagte die Christdemokratin, etwa die Abschaffung der bisherigen Werkverträge. „Zunächst müssen sie in ordentliche Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt werden, dann muss man sich um die Wohnverhältnisse der Arbeiter kümmern.“ Mit Corona sei jetzt die Chance gegeben, das Problem in Angriff zu nehmen. „Wir haben in Niedersachsen zum 16. Juli eine große Runde vereinbart, wo alle betroffenen Ressorts – Wirtschaft, Landwirtschaft, Gesundheit sowie das Umwelt- und Bauministerium – sich mit Vertretern der Schlachtwirtschaft austauschen.“

„Weil wir es nicht mit Autoersatzteilen, sondern mit Lebewesen zu tun haben“: Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast. Quelle: SAMANTHA FRANSON

Tönnies will Geld zurück haben

Unterdessen steht Fleisch-Großunternehmer Clemens Tönnies wegen seines Gebarens rund um den Corona-Ausbruch in seinem Schlachthof einmal mehr in der Kritik. In der vergangenen Woche hatten er sowie einige seiner Subunternehmer die Erstattung von Lohnkosten für die Zeit der Corona-Quarantäne durch das Land Nordrhein-Westfalen beantragt. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU) kritisierte die Signalwirkung der Forderung. „Ich habe dafür wenig Verständnis“, sagte sie der „ Bild am Sonntag“. Durch die Vorfälle sei eine ganze Region in Mitleidenschaft gezogen worden. „Der Ärger der Bürger darüber wird durch das jetzige Vorgehen sicherlich nicht kleiner werden.“

Auch Grünen-Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter kritisierte Tönnies. „Wer auf ein System der Ausbeutung setzt, die Gesundheit von Menschen riskiert und selbst in der Mitverantwortung für angeordnete Quarantänemaßnahmen steht, sollte sich mit dem Ausreizen von möglichen Erstattungsansprüchen besser zurückhalten.“

Tönnies wiederum beruft sich auf das Infektionsschutzgesetz. Dieses sieht nach Angaben der Behörden eine Erstattung vor, wenn Gesundheitsämter einen Betrieb schließen und Quarantäne anordnen.

Von Michael B. Berger und Uta Winkhaus