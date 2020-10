Hannover

Zehntausende Schweine werden derzeit in Niedersachsen wegen coronabedingter Einschränkungen in den Schlachthöfen nicht geschlachtet – und jeden Tag werden neue Ferkel geboren. Dieser Schweinestau bringt den Tierschutz in den Ställen in Gefahr und lässt Landwirte verzweifeln. Es werde alles daran gesetzt, in dieser Lage Nottötungen von Schweinen zu verhindern, sagt Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU). Nun aber pochte sie am Mittwoch im Landtag auch darauf, dass die Branche die Zucht unverzüglich herunterfährt. Mit einem Bündel an Maßnahmen will das Agrarministerium zudem eine weitere Zuspitzung der Lage verhindern.

Ihr Ministerium erstelle gerade einen Leitfaden für ein Ampelsystem zur Vereinheitlichung der Entscheidung über Schlachthofschließungen, sagte Otte-Kinast im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Mit der Hilfestellung sollen die Landkreise entscheiden können, ob ein Schlachthof bei einem Corona-Ausbruch komplett geschlossen oder nur der Betrieb reduziert werden muss, sagte Otte-Kinast. Außerdem prüfe das Sozialministerium eine vorübergehende Ausnahme vom Schlachtverbot an Sonn- und Feiertagen.

Tests und Arbeitsquarantäne

Außerdem sollen gesunde Schlachthofbeschäftigte bei einem Infektionsfall im Betrieb in eine sogenannte Arbeitsquarantäne genommen werden können. Das bedeutet, dass sie nur noch zwischen ihrer Arbeit und ihrem Quartier pendeln dürfen, wobei an beiden Orten Infektionsschutzauflagen greifen. So soll eine Ausbreitung von Infektionen unter Beschäftigten verhindert werden und ein Schlachthof möglichst in Betrieb bleiben können.

Die in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium eingerichtete Arbeitsgruppe soll einen Leitfaden für den landesweiten Betrieb an Schlachthöfen formulieren, erklärte Otte-Kinast. Sie besteht aus Experten aus beiden Ministerien, dem Landesgesundheitsamt und einer Veterinärbehörde. Neben Tests für alle Mitarbeitenden und moderner Lüftungstechnik soll die Gruppe bewerten, inwiefern Arbeitsquarantäne geeignet ist, die Schlachtung von Tieren in von Corona betroffenen Betrieben gegebenenfalls weiterführen zu können.

Otte-Kinast appellierte an Tierhalter, die Ferkelproduktion herunterzufahren, um eine tierschutzgerechte Haltung zu gewährleisten. „Wir können nicht weitermachen wie vor der Pandemie“, erklärte die Ministerin. Prämien für diejenigen, die ihre Ferkelproduktion herunterfahren, seien derzeit nicht vorgesehen.

SPD fordert Umdenken

Die SPD-Agrarexpertin Karin Logemann forderte unterdessen ein generelles Umdenken in der Schweinezucht, über die Notmaßnahmen in der Krise hinaus müsse die Ferkelproduktion verringert werden. Dazu müsse es finanzielle Anreize geben. Außerdem müssten wieder verstärkt kleinere und regionale Schlachtbetriebe geschaffen und die regionale Vermarktung gestärkt werden. Die Grünen-Abgeordnete Miriam Staudte warnte vor einem harten Strukturbruch in der Branche, an dessen Ende wieder einmal die Großen gewinnen. „Dass Ministerin Otte-Kinast bei der jetzt so wichtigen Reduzierung der Ferkelzahlen weiter auf Freiwilligkeit setzt, ist unverantwortlich.“

