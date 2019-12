Öffnungszeiten, Müllabfuhr, letzte Einkäufe: Der Überblick zu Silvester in Hannover

Hannover

Wer noch nicht alles für die Silvesterparty besorgt hat, muss sich seit diesem Jahr beeilen. Am 31. Dezember schließen die Supermärkte bereits um 14 Uhr. Das ist neu: In den vergangenen Jahren waren Einkäufe noch bis in den Abend möglich. Mit dem neuen niedersächsischen Ladenöffnungszeitengesetz ist das von diesem Jahr an anders.

Bisher konnten Supermärkte und Ladeninhaber selbst festlegen, wie lange sie ihre Geschäfte am 31. Dezember offen halten wollten. Nun gelten am Silvestertag dieselben Regeln wie an Heiligabend: Um 14 Uhr ist Geschäftsschluss.

Es gibt Ausnahmen

Es gibt allerdings Ausnahmen: Eine Flasche Sekt lässt sich auf die Schnelle an Tankstellen und Geschäften am Bahnhof und an Flughäfen sowie an Kiosken besorgen. Zum Beispiel hat der Lidl im Hauptbahnhof Silvester bis 18 Uhr und an Neujahr von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Der Edeka am Flughafen ist Neujahr geschlossen.

Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann begrüßt die neue Regelung. „Damit schützen wir die Beschäftigten im Handel vor ausufernder Arbeitsbelastung im Vorfeld der Silvesterfeierlichkeiten.“ Kritik kam hingegen vom Handelsverband Niedersachsen-Bremen. Dort befürchtet man Einbußen. Viele Menschen hätten in der Vergangenheit noch am Nachmittag für die Partys am Abend eingekauft.

Müllabfuhr verschiebt sich

Die Abfuhrtermine verschieben sich.

Auch für die Müllabfuhr gelten Silvester und Neujahr abweichende Regelungen: Am Neujahrstag wird der Müll nicht abgeholt. Die Abholtermine verschieben sich ab Mittwoch um jeweils einen Tag: von Mittwoch auf Donnerstag, von Donnerstag auf Freitag und von Freitag auf Sonnabend.

Die Deponien und Wertstoffhöfe bleiben Silvester und Neujahr geschlossen. Auch die Service-Hotline, die Gebühren-Hotline und das Aha-Kundenbüro im Üstra-Kundenzentrum sind an diesen Tagen nicht besetzt.

Medizinische Notfälle

Die Notaufnahmen der Krankenhäuser sind schweren Fällen vorbehalten – für alle anderen gibt es die zentrale Bereitschaftsnummer 116 117.

Ärzte sind im Notdienst über die bundesweit einheitliche Telefonnummer 116 117 erreichbar. Die Anrufer werden automatisch an die für ihre Region zuständige Praxis weitergeleitet. Landesweit gibt es Dutzende Bereitschaftspraxen an Krankenhäusern.

Die Bereitschaftsärzte sind für akute Beschwerden wie etwa Grippe zuständig, mit denen man an Werktagen zu einem Haus- oder Facharzt gehen würde. Die Notaufnahmen der Kliniken sind dagegen schweren, lebensbedrohlichen Erkrankungen vorbehalten.

Schwimmbäder

Das Stadionbad verlängert in den Schulferien seine Öffnungszeiten. Quelle: Nancy Heusel

Silvester findet in allen Bädern der Stadt der traditionelle Jahresausklang statt. Die Bäder sind dann von 7 bis 13 Uhr geöffnet, die Saunen bleiben geschlossen. Am Neujahrstag hat das Nord-Ost-Bad von 11 bis 18 Uhr geöffnet, die Sauna bleibt geschlossen.

Während der Schulferien gibt es in den Bädern zusätzliche Öffnungszeiten: Im Vahrenwalder Bad wird die Öffnungszeit am Montag, 30. Dezember, und am Montag, 6. Januar bis 21.30 Uhr verlängert. Das Stöckener Bad hat am Donnerstag 2. Januar, sowie am Freitag, 3. Januar, jeweils bis 17 Uhr geöffnet (Schwimmhalle und Sauna). Im Stadionbad wird die Öffnungszeit am Donnerstag, 2. Januar, und am Freitag, 3. Januar, jeweils bis 21.30 Uhr verlängert.

Rathaus und Bürgerämter

Das neue Rathaus und die Bürgerämter bleiben am 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen.

Museen

Das Museum August Kestner, das Museum Schloss Herrenhausen, das Historische Museum und das Sprengel-Museum bleiben am 31. Dezember geschlossen, das Sprengel-Museum auch am Neujahrstag. Am 1. Januar sind das Museum August Kester (13 bis 18 Uhr) und das Historische Museum von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Das Museum Schloss Herrenhausen ist am 1. Januar von 1o bis 16 Uhr geöffnet.

