Hannover

Es ist wieder Pilzzeit. Wer sich auskennt, geht jetzt auf die Suche nach Pfifferlingen, Champignons oder Steinpilzen. Doch woher haben die Pilze eigentlich ihre teilweise sehr ausgefallenen Namen? Wir haben Thomas Homm, einen Diplombiologen und Pilzsachverständigen, gefragt.

Herr Homm, „Runzelgeriefter Schleimfuß“, „Reihiger Klumpfuß“ oder „Hallimasch“. Warum haben manche Pilze so skurrile Namen?

Pilze haben immer zu außergewöhnlichen Namen angeregt. Die ersten beiden Namen sind dem Griechischen entlehnt und eingedeutscht worden. Die Schleimfüße zum Beispiel zeichnen sich durch eine schleimige Haut aus. Der vordere Teil des Namens bezieht sich auf die Struktur der Huthaut. Der Hallimasch ist ein Pilz, der als Räuber seinen Wirtsbaum absterben lassen kann. Sein Name könnte aus Dialekten entstanden sein. Es gibt aber auch die Anekdote, dass der Name ursprünglich „Höll im Arsch“ meinte, da er zu Durchfall führen kann.

Quelle: Privat

Geprüfter Pilzsachverständiger Thomas Homm ist Diplombiologe und ein von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM) geprüfter Pilzsachverständiger. Für die Landwirtschaftskammer bietet er im Oldenburger Raum und in Ostfriesland Pilzführungen an.

Die Namen beschreiben also das Aussehen der Pilze?

Tatsächlich sind viele Pilznamen aus Assoziationen entstanden. In der Regel sind es Volksnamen, die vor langer Zeit entstanden sind. Auch die wissenschaftlichen Namen beziehen sich auf die Farbe, Form, Wuchsart und Ähnliches. So haben die Röhrlinge kleine Löcher auf der Unterseite des Hutes. Wenn Sie Rüblinge aus der Erde ziehen, haben Sie einen rübenartigen Stiel in der Hand, der im Erdreich versteckt war.

Pfifferlinge heißen in Süddeutschland Eierschwamm

Welche anderen Merkmale wurden bei der Namensgebung verwendet?

Manchmal spielt auch die Anwendung eine Rolle. Der Pfifferling wird beispielsweise in Süddeutschland auch Eierschwamm genannt, wegen seiner Dotter-Farbe und weil der Pfifferling gerne mit Ei zubereitet wird. Der Fliegenpilz wurde früher zur Vergiftung von Fliegen verwendet. Dieser Name ist universell. „Champignon“ heißt auf Französisch Pilz. Der berühmte Champignon heißt eigentlich „Champignon de Paris“, weil er in Paris von einem Botaniker gezüchtet wurde.

„Es gibt die Anekdote, dass der Name ursprünglich ,Höll im Arsch‘ meinte, da er zu Durchfall führen kann“: So lautet eine der Erklärungen für den Namen der Hallimasch-Pilze. Quelle: Horst Ossinger/dpa

Lassen die Namen der Pilze darauf schließen, ob sie giftig sind oder nicht?

Die Totentrompete mit ihrer trompetenartigen Form und ihrer grau-schwarzen Farbe erinnerte die Menschen früher an die Trompeten von Jericho, die den Einfall der Stadtmauern verkündeten. Die Totentrompete ist aber sehr schmackhaft und ich esse sie wegen ihrer extravaganten Form gerne. Der Knollenblätterpilz ist einer der giftigsten Pilze hierzulande. Sein Name lässt darauf nicht schließen. Der Satanspilz erzeugt in der Tat eine leichte Vergiftung. Seinen Namen hat er wegen seiner roten Röhrenschicht und seinem schlechten Geruch.

Die Entdecker der Pilze haben also nicht wie zum Beispiel Inselentdecker Cook ihre Namen in den Pilznamen verewigt?

Doch. Im 18. Jahrhundert haben Wissenschaftler angefangen Pilze zu beschreiben und ihnen lateinischen Gattungs- und Artnamen zu geben. Es wurde dann Brauch, einen der beiden Namen nach einem befreundeten Wissenschaftler zu benennen. So heißt der Lerchenröhrling Suillus Grevillei. Greville war ein britischer Botaniker (1794–1866). Wenn Sie ihren eigenen Namen genommen hätten, stänke es nach Eigenlob.

Von Jonathan Josten