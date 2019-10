Hannnover

Preis für Mut und Zivilcourage: Nach seinem vorbildlichen Einschreiten gegen einen aufdringlichen Fahrgast in einem Regionalzug von Hannover nach Bremen ist der 18-jährige Soldat Ümit Taskin in der Fallschirmjägerkaserne in Seedorf von der Bundespolizei und der Bundeswehr mit einem kleinen Geschenk und einer Verdienstmünze belohnt worden. Der Gefreite war Anfang Oktober als Fahrgast entschieden dazwischen gegangen, als ein 28-Jähriger eine junge Frau sexuell belästigt hatte.

Betrunkener greift junger Frau mehrfach ans Bein

Der betrunkene Täter hatte der Frau laut Bundespolizei mehrfach ans Bein gefasst und war anschließend auch gegenüber dem 18-jährigen Soldaten handgreiflich geworden. Der Gefreite mit Kampfsporterfahrung war in Zivil in dem Regionalzug unterwegs. Taskin hatte sich zwischen Opfer und Täter gestellt, nachdem die deutlichen Aufforderungen der Frau, die unsittlichen Berührungen zu unterlassen, keine Wirkung bei dem betrunkenen Mann gezeigt hatten.

Bei seiner Hilfsaktion wurde der 18-Jährige aus Berlin von dem Angreifer zwar ins Gesicht geschlagen. Es gelang ihm jedoch, den handgreiflichen Fahrgast bis zur Ankunft im Bremer Hauptbahnhof festzuhalten und dort der alarmierten Polizei zu übergeben. Gegen den Mann wird wegen sexueller Belästigung ermittelt.

Lob für vorbildliches Verhalten

Dem Gefreiten Taskin sprachen Bundespolizei und Bundeswehr für sein couragiertes Verhalten nun ihren Dank aus. Er habe sehr gut und im Rahmen seiner Möglichkeiten gehandelt, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen, hieß es bei der Feierstunde. Als Anerkennung für sein Verhalten verlieh der Kommandeur der Luftlandebrigade 1, Brigadegeneral Dirk Faust, dem Gefreiten eine speziell geprägte Münze: den sogenannten "Commander's Coin".

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Ingo Rodriguez