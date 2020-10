Hannover/Nienburg

Ben Otten ist pünktlich. Er wartet schon vor dem Café in der hannoverschen Innenstadt. Kurz wird über dies und jenes geredet – die etwas antiquierte Kolonialarchitektur des Lokals, die Pandemie, seinen neuen Job – dann kommt das Gespräch auf den Grund des Treffens. Otten holt sein Smartphone aus der Tasche. Er öffnet Whatsapp und fängt an, Bilder und Videos zu zeigen. Bevor er manche aufruft, schaut er hoch, er lächelt dann etwas peinlich berührt. „Sorry, das ist jetzt wirklich explizit.“

Im Oktober 2017 ist sich Otten sicher, dass er Polizist wird. Er beginnt ein Bachelorstudium an der Polizeiakademie Nienburg, obwohl er bereits einen Master in einem anderen Studienfach hat, mit dem er arbeiten könnte. Anderthalb Jahre später verlässt er die Akademie. „Ich dachte, ich kann mich da durchkämpfen, aber irgendwann ging es nicht mehr“, sagt Otten, der eigentlich einen anderen Namen hat.

Gescheitert ist er nicht an den sportlichen Herausforderung der Ausbildung. Auch nicht am Fachlichen. Letztlich haben ihn Sprüche vertrieben, die mal mehr, mal weniger rassistisch oder sexistisch waren. Gescheitert ist er auch an einem Korpsgeist, mit dem er sich konfrontiert sah, aber dem er sich auch zugehörig fühlte und es auch immer noch ein bisschen tut. Und vielleicht ein bisschen an sich selbst.

„Der ist in deinem Team“

Zur Polizei wollte Otten, weil er einen Job mit Bedeutung machen wollte. „Ich wollte nicht nur produzieren“, sagt er heute. Er sagt auch, dass zu wenig Linke zur Polizei gehen. Und dass ihm der Zusammenhalt der Kollegen und Kolleginnen gefallen hat. „Man sieht einen Kollegen in Uniform und weiß, der ist in deinem Team“, sagt Otten.

In seinem Bewerbungsgespräch musste Otten verschiedene Fragen beantworten, unter anderem wie er reagieren würden, wenn er eine Person mit Migrationshintergrund kontrolliert, die über eine rote Ampel gelaufen ist und ein weiterer Passant das ganze mit „Immer diese Ausländer!“ kommentiert. Er habe geantwortet, dass er den Passanten zur Seite nehmen würde, um die rassistische Bemerkung zu problematisieren, erinnert sich Otten. Die Prüfungskommission lobt ihn dafür. „Ich hatte das Gefühl, dass denen das sehr wichtig ist“, sagt Otten.

An der Polizeiakademie lernt Otten, was der Unterschied zwischen Kriminologie und Kriminalistik ist. Er setzt sich mit den juristischen Grundlagen seines künftigen Jobs auseinander und lernt im Abwehr- und Zugriffstraining, wie man einen Menschen am Boden festhält – Otten sagt dazu „fixiert“ – ohne dass dieser erstickt.

Fragwürdige Fehlerkultur

Was er auch kennen lernt, ist eine zumindest zum Teil fragwürdige Fehlerkultur. Das erste Mal taucht sie in seiner ersten Woche an der Polizeiakademie auf. In einem Seminar geht es darum, wie sich die künftigen Polizeibeamten und -beamtinnen verhalten sollen – und wie auf keinen Fall. Otten erinnert sich nicht, um welches Negativbeispiel es konkret ging, aber daran, dass den Polizeianwärtern und -anwärterinnen gesagt wird: „Wenn Sie das machen, das kann man dann nicht mehr gerade schreiben.“

Gerade schreiben. Die Redewendung oder ihr Synonym „rund schreiben“ begegnen Otten an der Akademie noch öfter. Damit ist gemeint, dass man etwaige Fehler, die man im Einsatz gemacht hat, in dem anschließenden Berichten weglässt – um Stress zu vermeiden – und von Kollegen gedeckt wird. Dabei könne es darum gehen, dass man die Belehrung eines Zeugen vergessen hat, oder um andere Fehler, erklärt Otten.

Ihm sei das in seiner mehrmonatigen Zeit auf der Dienststelle mehrmals begegnet, allerdings in kleineren Fällen, wenn es etwa um verpasste Formalitäten ging oder darum, aus Sicht der Beamten unnötige Arbeit zu vermeiden.

Die Fehlerkultur sei ein Problem bei der Polizei, findet Otten. „Wenn ich heute auf der Straße kontrolliert würde und ich merke, die sind schlecht drauf, würde ich mich nicht wehren, auch wenn ich im Recht bin“, sagt er. „Weil die das gerade schreiben.“

Dozent: Studierende würden sich dagegen stellen

Martin Mauri sieht das anders. Er ist Dozent an der Polizeiakademie in Nienburg und Leiter des Studiengebiets Führung/Sozialwissenschaften. Die Studierenden lernen bei ihm beispielsweise, wie Vorurteile entstehen, wie man Konflikte kommunikativ löst und soziologische Grundlagen.

Mauri ist der Begriff „gerade schreiben“ bekannt. Dass es praktiziert wird, glaubt er nicht. „Es ist verboten, einen Sachverhalt anders darzustellen, da sind wir im Bereich der dienstrechtlichen und gegebenenfalls strafrechtlichen Konsequenzen“, sagt Mauri. Seine Studierenden würden sich gegen solche Praktiken stellen, da ist er sich sicher.

„Wir fördern während und auch nach dem Studium die Demokratiekompetenz der Beamt*innen“, sagt Mauri während eines Telefonats. Zwischen dem „t“ und dem „i“ in Beamtinnen lässt er eine Pause. Er ist ein freundlicher Mann mit einer freundlichen Stimme.

Relativ bald nach Studienbeginn wird Otten in eine Whatsapp-Gruppe seiner Kommilitonen eingeladen. Sie ist nur für männliche Kollegen. Noch heute hat er Bilder und Videos aus der Gruppe auf seinem Handy.

„Hauptsache Kopftuch“

Er zeigt ein Meme, also ein Bild mit unterlegtem Text, auf dem steht „ Ramadan ist, wenn Deutsche mal wieder im Park grillen können“. Er zeigt ein Meme von einer verschleierten Frau die nach vorn gebeugt auf dem Feld arbeitet. Sie hat offenbar nicht gemerkt, dass die eine Schicht ihres Kleides verrutscht ist, sodass man ihre Vulva sieht. Darunter steht: „Hauptsache Kopftuch“. Er erzählt von einem Mitstudenten mit Wurzeln im arabischen Raum, der von Kommilitonen gefragt wird, ob er auf einem Teppich her geflogen ist.

Es ist keine Straftat, wenn Ottens Kollege, wie er berichtet, nach einem Seminar über Sexualverbrechen in der Umkleidekabine den Witz „Chloroform – macht aus jedem ,Nein’ ein ,Mhh Mhh’“ machen. Aber ist es witzig? Und warum sagt niemand was?

Der spießige Student

Otten ist etwas älter als die meisten Kommilitonen. Viele ihrer Beiträge und Sprüche empfindet er als stumpf, sexistisch oder rassistisch. „Als 18-Jähriger hätte ich mich da anpassen können, aber mit Ende 20 eher nicht“, sagt er. Relativ schnell gilt er als der spießige Student, der immer ganz politisch korrekt ist.

Gleichzeitig hätten ihn die anderen respektiert, sagt Otten. Zu einigen von ihnen hat er bis heute Kontakt. „Wir hatten schon einen guten Umgang, auch wenn wir unterschiedliche Interessen hatten.“

„Das hat mir noch nie jemand berichtet“, sagt Mauri, als er von dem Teppich-Witz hört. Würde ihm ein Studierender von so etwas erzählen, erklärt der Dozent, würde er zunächst mit dem Opfer sprechen, dann mit der Person, die die Äußerung getätigt hat, und mit ihr eine Vereinbarung darüber treffen, dass so ein Umgang nicht in Ordnung ist. Wenn das Gespräch keine Wirkung zeige, müsse man weitere Eskalationsstufen hochfahren – die bis hin zu einer möglichen Entlassung führen können, sagt Mauri.

„Das sind keine Rassisten“

„Ist ja nicht so gemeint“, bekommt Otten oft zu hören, wenn er seine früheren Kollegen darauf anspricht, dass der ein oder andere Spruch zu weit geht. Und eigentlich glaubt er das auch. Er sagt auch über sie: „Das sind keine Rassisten, keiner von denen.“

Auch von dem Lehrkräften an der Akademie spricht er positiv. „Das sind sehr gute Leute.“ Bleiben wollte er trotzdem nicht.

Ein Freund, der bereits bei der Polizei war, hatte Otten vor der Ausbildung gesagt, dass es teilweise etwas hart für ihn werden wird, dass es viel Trash-Talk geben werde, erzählt er. Otten dachte damals, er stünde darüber, komme dagegen an. Sein Ziel war es, nach der Ausbildung zur Kriminalpolizei zu gehen.

Aber er schafft es nicht. Die Aussicht, nach der Ausbildung an der Akademie eventuell noch einmal durch ein paar Jahre flache Sprüche und Umkleidekabinenwitze durchzumüssen, sei der Grund gewesen, sagt er. „Irgendwann ging es nicht mehr und dann habe ich aufgegeben.“ Seine Kollegen und Kolleginnen an der Akademie hätten es schade gefunden.

Einige der Mädchen erzählen ihm im Sportunterricht, dass sie ihn verstehen können, als er ihnen erklärt, warum er gehen will.

Kurz nachdem er gegangen war, habe ihm ein Kollege geschrieben, jetzt sei keiner mehr hier, der denen contra gebe, erzählt Otten.

Die Schweigenden

Angesprochen auf die jüngsten Medienberichte, etwa von rechten Whatsapp-Gruppen innerhalb der Polizei in Nordrhein-Westfalen, sagt Dozent Mauri: „Was ich da interessant fand, waren die Schweigenden in der Gruppe.“ Er glaubt, dass man an die heranmuss. An ihre mangelnde Sensibilität und einen falschen Korpsgeist, dem Mauri einen Teamgeist vorzieht – zu dem auch ein kritisches Bewusstsein sich selbst und anderen gegenüber gehört. Im Dienst und danach.

Als Otten einem Ausbilder an der Akademie von seinen Problemen, den niveaulosen Sprüchen in der Gruppe und seiner Frustration erzählt, soll dieser gesagt haben: „Sozialkompetenz ist nicht immer die Stärke unserer Organisation.“ Und dass es ihn freuen würde, wenn er bleibt. Auch deswegen.

Racial Profiling, also dass die Polizei Menschen allein aufgrund ihrer ethischen Zugehörigkeit verdächtigt und kontrolliert, hat Otten in seinem mehrmonatigen Streifendienst, der zur Ausbildung gehört, nicht erlebt. Vorurteile schon: Etwa, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen Drogen verkaufen, andere klauen. „Hast du auch eine Betäubungsmittelkontrolle gemacht?“, soll er etwa gefragt worden sein, nachdem er einen Verkehrsunfall aufgenommen hatte. Es ging um rechts vor links. Einer der Unfallfahrer kam aus Albanien.

Mauri befürwortet Studie

„Ich begrüße jede Forschung zu dem Thema Polizeiarbeit und Extremismus“, sagt Mauri. Allerdings hält er es für wichtiger, die Strukturen und Handlungen der Polizeiarbeit zu untersuchen. „Einstellung und Handeln müssen nicht deckungsgleich sein.“ Spannender sei, an welchen Stellen eventuell Vorurteile entstehen könnten. Mauri spricht bewusst im Konjunktiv. „Solange wir keine Daten und Fakten haben, besitzen wir keine Annahmen und können nicht handeln.“

Den Vorschlag von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD), Polizeikräfte von Forschern begleiten zu lassen, um den Alltag der Polizeiarbeit – und mögliche Probleme – zu untersuchen sowie eine langfristig Studie über extremistische Einstellungen durchzuführen, hält er für richtig.

Warum sich das Bundesinnenministerium dagegen weiterhin gegen eine externe Studie zu rassistischen Einstellungen bei der Polizei wehrt, versteht der ehemalige Polizeianwärter Otten nicht. Er glaubt, dass dort die gleichen Rassismen herauskommen würden, die es auch in dem Rest der Bevölkerung gibt.

„Allerdings geht es hier um Menschen, den wir vertrauen müssen, denen wir eine Waffe geben und die unsere Grundrechte verteidigen.“ Um Menschen, von denen wahrscheinlich sogar mehr Sensibilität und Reflexionsfähigkeit erwartet wird als vom Rest der Bevölkerung.

„Der Sicherheitsapparat funktioniert“

Dem Sicherheitsapparat in Deutschland vertraut er noch immer. „Der funktioniert“, sagt er.

Otten arbeitet jetzt in dem Beruf, für den an der Uni ausgebildet wurde bevor er zur Akademie ging. Es ist ein Beruf, in dem er Menschen prägen und teils jahrelang begleiten wird. Gesellschaftlich hätte er bei der Polizei trotzdem mehr verändern können, glaubt Otten. Seine Entscheidung bereut er nicht.

