Tief "Tristan" hat für einen heftigen Wintereinbruch in Niedersachsen gesorgt. Das hat auch Auswirkungen auf den Schulunterricht. In vielen Landkreisen fällt deshalb nach Montag und Dienstag auch am Mittwoch der Präsenzunterricht aufgrund des Schnees und der Wetterlage aus. In unserer Übersicht zeigen wir, in welchen Landkreisen laut Verkehrsmanagement Zentrale Niedersachsen die Schüler Homeschooling betreiben müssen.

Schulausfälle in Niedersachsen:

Schulausfälle im Landkreis Emsland

In den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen entfällt am Mittwoch, 10. Februar 2021 der Präsenzunterricht.

Schulausfälle in der Stadt Braunschweig

Der Präsenzunterricht fällt am Mittwoch, 10. Februar 2021 wegen extremer Witterungsverhältnisse an allen allgemein bildenden und den berufsbildenden Schulen ausgesetzt. Bei den Kindertagesstätten bittet die Stadt Braunschweig alle Eltern von Kindern, die derzeit die Notbetreuung nutzen, ihre Kinder aus Sicherheitsgründen morgen nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen, auch um den städtischen Verkehr zu entlasten. Sollte eine Betreuung Zuhause aufgrund von in der aktuellen Situation dringenden Tätigkeiten der Eltern bei Polizei, Feuerwehr, Räumdiensten sowie im medizinischen Bereich nicht möglich sein, können diese ihre Kinder morgen in die Kita bringen.

Schulausfälle im Landkreis Goslar

Der Präsenzunterricht fällt am Mittwoch, 10. Februar 2021 an allgemein- und berufsbildenden Schulen aus - die Notbetreuung wurde ebenso abgesagt. Der Distanzunterricht sei vom dem Ausfall aber nicht betroffen, teilte die Kreisverwaltung mit.

Schulausfälle im Kreis und der Stadt Göttingen

Der Präsenzunterricht fällt am Mittwoch, 10. Februar 2021 an allgemein- und berufsbildenden Schulen wegen des massiven Wintereinbruchs aus.

Schulausfälle in der Grafschaft Bentheim

Der Präsenzunterricht fällt am Mittwoch, 10. Februar 2021 an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen aus. Dies gilt ebenfalls für das Missionsgymnasium Bardel.

Schulausfälle im Landkreis Hameln/Pyrmont (inklusive Stadt Hameln)

Wegen extremer Witterungsverhältnisse fallen auch am 9. Februar 2021 im Landkreis Hameln-Pyrmont einschließlich der Stadt Hameln an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen der Präsenzunterricht sowie die Notbetreuung aus.

Schulausfälle im Landkreis Helmstedt (inklusive Stadt)

Im Kreis und der Stadt Helmstedt findet am Mittwoch, 10. Februar 2021 kein Präsenzunterricht an den Schulen statt.

Schulausfälle im Kreis Hildesheim (inklusive Stadt)

Im Kreis und der Stadt Hildesheim findet am Mittwoch, 10. Februar 2021 kein Präsenzunterricht an den Schulen statt.

Schulausfälle im Kreis Northeim

Am Mittwoch, 10. Februar 2021, fällt der Unterricht an allen allgemein bildenden (Klassen 1-13) und berufsbildenden Schulen im Landkreis Northeim aus.

Schulausfälle im Landkreis Peine

Der Präsenzunterricht fällt am Mittwoch, 10. Februar 2021 an allgemein- und berufsbildenden Schulen wegen des massiven Wintereinbruchs aus.

Schulausfälle in der Stadt Wolfsburg

In der Stadt Wolfsburg wird der Präsenzunterricht im Szenario B am Mittwoch, 10. Februar 2021, wegen anhaltender extremer Witterungsverhältnisse an allen allgemeinbildenden und den berufsbildenden Schulen erneut ausgesetzt. Digitaler Unterricht kann weiterhin grundsätzlich stattfinden. Die Schulen entscheiden selbst, ob der ausfallende Präsenzunterricht stattdessen als digitaler Unterricht (in Form von "Homeschooling") durchgeführt wird. Eine Notbetreuung für Kinder, die nicht zu Hause von den Eltern betreut werden können, wird in den Schulen angeboten.

Schulausfälle im Kreis Wolfenbüttel (inklusive Stadt)

In den Schulen im Landkreis Wolfenbüttel, einschließlich der Stadt Wolfenbüttel, fällt der Präsenzunterricht am Mittwoch, 10. Februar 2021, wegen extremer Witterungsverhältnisse aus. Dies gilt für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 -13 an allen Förderschulen, allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen.

Schulausfälle im Kreis Osnabrück (inklusive Stadt)

In Landkreis und Stadt Osnabrück fällt der Präsenzunterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen bis einschließlich Freitag, 12. Februar 2021, aus. Die Schüler werden stattdessen im Homeschooling unterrichtet. Hintergrund für die Entscheidung ist die Extremwetterlage. Durch den starken Schnellfall kann der Busverkehr bis zum Ende der Woche gar nicht oder nur eingeschränkt wiederaufgenommen werden.

*Die Angaben sind ohne Gewähr