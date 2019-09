Braunschweig

Der ehemalige Wolfsburger Polizeichef Hans-Ulrich Podehl ist wegen Bestechlichkeit zu einer Geldstrafe von 11.400 Euro verurteilt worden. Er muss 120 Tagessätze zu je 95 Euro zahlen, wie das Landgericht Braunschweig am Mittwoch entschieden hat. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 12.000 Euro gefordert.

Beförderung gegen Sex?

Podehl hatte nach Überzeugung des Gerichts einer Mitarbeiterin des Landeskriminalamtes im Jahr 2012 eine Stelle angeboten, wollte dafür aber intimen Kontakt zu der Frau haben. Er soll sie gefragt haben, ob sie bereit wäre, sich „hoch zu schlafen“. Der 63-Jährige bestritt das. Die 56-Jährige bekräftigte ihren Vorwurf im Verfahren vor dem Landgericht.

Der ehemalige Inspektionsleiter der Wolfsburger Polizei, Hans-Ulrich Podehl, wies die Vorwürfe der Wolfsburger Kripo-Chefin zurück. Quelle: Sebastian Bisch/dpa

Der Fall schlug Wellen bis in die Landespolitik. Innenminister Boris Pistorius ( SPD) musste sich im Landtag dafür rechtfertigen, dass er an dem Braunschweiger Polizeipräsidenten Michael Pientka festhielt. Pientka wurde vorgeworfen, er sei den Vorwürfen nicht ausreichend nachgegangen, obwohl ihn die Kripo-Chefin wegen der Avancen bereits vor Wochen um Versetzung gebeten hatte – vielmehr habe der Polizeipräsident an einer geplanten Beförderung Podehls festgehalten und auf ein Disziplinarverfahren verzichtet.

Ermittlungen seit Herbst 2016

Das Ermittlungsverfahren gegen Podehl war im Herbst 2016 eingeleitet worden. Kurz zuvor hatte die Staatsanwaltschaft ein anderes Verfahren wegen Stalkingvorwürfen gegen ihn eingestellt. Podehl war nach Bekanntwerden der Stalkingvorwürfe zunächst versetzt worden und dann Ende 2018 in den Ruhestand gegangen.

Von Christian Brahmann