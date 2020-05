Hannover

Die sehr hohe Zahl von positiv auf das Coronavirus getesteten Arbeitern in einem Fleischbetrieb bei Osnabrück hängt offenbar eng mit einer hohen Zahl von Infektionen in Schlachthöfen in Nordrhein-Westfalen zusammen. Am Sonntagabend hatte der Landkreis Osnabrück einen „massiven Corona-Ausbruch“ in einem Zerlegebetrieb in Dissen vermeldet – 92 Arbeiter sind dort positiv getestet worden. Der Betrieb wurde vorerst stillgelegt.

Offenbar hatte der Landkreis ganz gezielt unter den Mitarbeitern des Unternehmens getestet. „Der Verdacht stand im Raum, dass diese Arbeiter ausgetauscht worden waren“, sagte am Montag eine Sprecherin des niedersächsischen Sozialministeriums. Bei dem Betrieb im Kreis Osnabrück handelt es sich um Westcrown, einen gemeinsamen Betrieb der großen Schlachtkonzerne Westfleisch und Danish Crown. Bei Westfleisch in Nordrhein-Westfalen waren in der vergangenen Woche mehrere Hundert infizierte Werkvertragsarbeiter festgestellt worden. Möglicherweise gab es Kontakt.

„Das Gros sind Werkvertragsarbeiter“

Noch am Sonntag waren alle 92 Mitarbeiter des Zerlegebetriebs in Dissen unter Quarantäne gestellt worden. Sie könnten das Virus in Sammelunterkünften oder während des Transports zur Arbeit untereinander weiterverbreitet haben. Das jedenfalls ist der Verdacht des Landkreises Osnabrück, wie ein Sprecher sagte. „Das Gros der Infizierten sind Werkvertragsarbeiter.“

Nach Angaben des Kreissprechers sind sie „zum Teil in kleinen Wohnungen, zum Teil auch in größeren Einheiten“ untergebracht. Der Landkreis versucht nun, weitere Kontaktpersonen der Arbeiter zu ermitteln. Auch sie werden unter Quarantäne gestellt. „Um wie viele Menschen es sich handelt, ist noch unklar.“ 62 der positiv Getesteten wohnen im Landkreis Osnabrück, die übrigen 30 im Kreis Vechta in Niedersachsen sowie in den Kreisen Gütersloh, Steinfurt und Wesel in Nordrhein-Westfalen.

„Verbindung zu anderen Betrieben“

Wie der Sprecher des Landkreises Osnabrück weiter sagte, gibt es „Verbindungen der Infizierten zu anderen Betrieben“. Damit gemeint sein dürfte ein Werk von Westfleisch in Coesfeld in Nordrhein-Westfalen. Aber auch andere Standorte von Danish Crown kommen in Betracht. Im schleswig-holsteinischen Husum hatte es in der vergangenen Woche Infektionen im Umfeld eines Betriebes von Danish Crown gegeben. Bei Westfleisch in Coesfeld waren in der vergangenen Woche 260 Beschäftigte positiv getestet worden.

„Nun gilt es, so rasch wie möglich die Gründe für das Testergebnis zu analysieren“, erklärte am Montag Carsten Schruck, geschäftsführender Vorstand von Westfleisch. Dabei gelte es, „die genauen Wege möglicher Infektionszusammenhänge“ genau zu untersuchen. Westcrown habe „eine Reihe von Maßnahmen“ getroffen, um die Mitarbeiter im Betrieb „bestmöglich zu schützen“, für den Transport zwischen Wohnung und Arbeit gebe es „klare Absprachen“.

Kritik von Politik und Gewerkschaften

Gewerkschaften und Politik mahnten am Montag ein Umdenken in der Fleischbranche an. Die Arbeitsbedingungen seien nicht akzeptabel, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Helmut Dammann-Tamke. Die Grüne Miriam Staudte erklärte, der Ausbruch in Dissen sei „das drittgrößte Infektionsgeschehen“ auf einem Schlachthof in Deutschland. „Sowohl die Arbeitsbedingungen als auch die Unterbringung der Arbeiterinnen und Arbeiter in Sammelunterkünften haben dazu geführt.“

Auch Matthias Brümmer von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten forderte ein Ende der „prekären Wohn-, Lebens- und Beschäftigungssituation“ der Werkvertragsarbeiter, die oft aus Südosteuropa kommen und in beengten Verhältnissen in Massenunterkünften wohnen. „Da verbreitet sich das Virus natürlich rasant.“

Was wird aus 2000 Tonnen Fleisch?

Der Verband der Ernährungswirtschaft (VdEW) wiederum fordert, die Fleischwirtschaft dürfe nicht „unter Generalverdacht gestellt werden“. Das Land Niedersachsen hatte in der vergangenen Woche angeordnet, dass sämtliche etwa 10. 000 Menschen in der niedersächsischen Fleischbranche getestet werden sollen. Dazu gehören auch die Verwaltung und andere Tätigkeiten. Der Fokus der Tests soll aber auf den im Schlachtbetrieb eingesetzten Arbeitern liegen, wobei es sich nach Angaben der Grünen zu 80 Prozent um Werkvertragsarbeiter handelt.

Neben der Eindämmung des Infektionsgeschehens stellt sich in Dissen ein weiteres Problem: Was tun mit rund 2000 Tonnen Fleisch, die dort auf die Weiterverarbeitung warten? Es werde derzeit an Konzepten gearbeitet, wie das mit nicht infizierten Mitarbeitern geschehen kann, sagte ein Kreissprecher. Danach soll der Betrieb für zwei Wochen geschlossen werden.

