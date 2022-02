Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die russische Invasion in der Ukraine scharf verurteilt und dem ukrainischen Volk die volle Unterstützung zugesagt. Weil kündigte eine Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen in Niedersachsen an und signalisierte die Aufnahmebereitschaft des Bundeslandes für Flüchtling aus dem Kriegsgebiet.

Weil zum Krieg in der Ukraine: „Wir empfinden Abscheu und Wut“

Es sei eine Schande, was derzeit in der Ukraine geschehe, sagte Weil. „Wir empfinden Abscheu und Wut über diese Aggression.“ Russland habe das Völkerrecht gebrochen. Der russische Staatschef Wladimir Putin sei verantwortlich für Tote und Verletzte, die überall zu beklagen seien. „Nach den Ereignissen der letzten Nacht können wir hier nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, sagte Weil. „Es ist ein Krieg vor unseren eigenen Haustür.“ Kiew sei gerade einmal 1500 Kilometer entfernt von Hannover.

Andretta: Volle Solidarität mit der Ukraine

Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) erklärte, der Landtag verurteile den Angriff der russischen Föderation auf das Schärfste. „Das freie Europa steht aufseiten der Ukraine in ihren völkerrechtlich anerkannten Grenzen.“ Die Menschen in der Ukraine hätten die volle Solidarität Niedersachsens.

Weil kritisierte Putins Begründung für die Invasion. Was Putin sage, sei eine Lüge. „Es gibt keine Begründung für diesen Angriff.“ Die Aggression Russlands gegen die Ukraine sei „Imperialismus in seiner widerwärtigsten Form.“

Niedersachsen verstärkt Sicherheitsvorkehrungen

Der Ministerpräsident sagte, die Auswirkungen des Krieges über die Ukraine hinaus seien noch nicht absehbar. Sanktionen seien aber auch mit Belastungen für Deutschland verbunden. Das müsse allen klar sein. „Das Projekt Nordstream 2 ist nur der Anfang.“

Weil kündigte eine Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen in Niedersachsen an. Das Innenministerium habe Vorkehrungen vor Cyberattacken getroffen. Man bereite sich auch auf Flüchtlinge vor. „Niedersachsen hat sich immer zu seinen humanitären Verpflichtungen bekannt.“ Auch mögliche Auswirkungen auf die Energieversorgung müssen laut Weil beachtet werden. „Wir müssen uns auf schwere Zeiten einstellen. Die Sache der Ukraine ist auch unsere Sache.“

Von Marco Seng