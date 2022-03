Hannover

Angesichts des Kriegs in der Ukraine fordert der Philologenverband Niedersachsen eine verstärkte Wertevermittlung in der Schule. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands richte sich gegen das Selbstbestimmungsrecht des ukrainischen Volkes und bedrohe Frieden, Freiheit und Demokratie in der gesamten Welt.

In der Schule sollten Lehrkräfte deshalb deutlich machen, dass die Wertvorstellungen der bundesdeutschen Verfassung unumstößlich seien und wehrhaft verteidigt werden müssen, schreibt der Vorstand des Philologenverbands. Im Unterricht soll zugleich der Gedanke der Völkerverständigung vermittelt werden.

Der Philologenverband begrüßt die Aussage des niedersächsischen Kultusministers, dass Lehrkräfte im Unterricht eindeutig Position dafür beziehen sollen, „dass Angriffe auf die Menschenrechte und auf grundlegende völkerrechtliche und demokratische Prinzipien nicht hinnehmbar sind“.