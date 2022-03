Geflüchtete Kinder in Deutschland - Geflüchtete Kinder in Deutschland: Kein Unterricht in deutschen Schulklassen?

Geflüchtete ukrainische Kinder müssten in gesonderten Lerngruppen nach dem Lehrplan der Heimat beschult werden, fordert die ukrainische Generalkonsulin Irina Tybinka. Das niedersächsische Kultusministerium winkt ab: Zunächst müssten Schulen und Kitas in dieser Notsituation „alle Beinfreiheit“ haben.