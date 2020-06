Corona-Lockdown, schrittweise Lockerung, Krisenmanagement: Eine Mehrheit der Menschen in Niedersachsen unterstützt den Kurs der Landesregierung. Das hat eine von der SPD in Auftrag gegebene Studie ergeben. Ein weiteres Ergebnis: Bei einer Landtagswahl am kommenden Sonntag läge die CDU nur knapp vor der SPD.