Wenn aktuell eine Landtagswahl anstehen würde, hätte die CDU die Nase knapp vor der SPD. 32 Prozent der Wähler würden für die Christdemokraten votieren, 30 Prozent für die Sozialdemokraten. Das geht aus einer am Donnerstag vorgestellten Umfrage im Auftrag des SPD-Landesverbands hervor. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hatte dafür 1002 wahlberechtigte Niedersachsen nach ihrer Wahlabsicht befragt.

FDP und AfD müssten zittern

Die Grünen könnten sich danach mit 16 Prozent deutlich verbessern, die Linke würde mit 6 Prozent knapp den Wiedereinzug in den Landtag schaffen. FDP und AfD kommen in der Umfrage jeweils nur auf 5 Prozent und müssten um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Bei einer direkten Wahl des Ministerpräsidenten zwischen Stephan Weil ( SPD) und Bernd Althusmann ( CDU) würden sich 55 Prozent für Amtsinhaber Weil entscheiden und lediglich 14 Prozent für den CDU-Landeschef. Selbst 28 Prozent der CDU-Anhänger würden demnach Weil wählen.

Bei der Landtagswahl 2017 war die SPD stärkste Kraft geworden und regiert seitdem in einer großen Koalition mit der CDU. Eine Neuauflage dieses Bündnisses wäre nach der Umfrage wieder denkbar. Der Ministerpräsident würde nach heutigem Stand dann aber Althusmann heißen. Die SPD könnte allerdings auch auf ein Dreierbündnis mit Grünen und Linken setzen. Rechnerisch wäre zudem Schwarz/Grün möglich. Der nächste Landtag wird vermutlich im Herbst 2022 gewählt.

CDU bei Bundestagswahl klar vorn

Die Zufriedenheit mit der Arbeit von Stephan Weil spiegele sich auch in der Direktwahlfrage wieder, erklärte SPD-Landesgeschäftsführer Axel Rienhoff. „Wir nehmen zur Kenntnis, dass wir erneut in einer Umfrage stärkste Kraft in Niedersachsen sind und Rot-Grün keine Mehrheit hat“, sagte CDU-Generalsekretär Kai Seefried.

Forsa hat auch die Wahlabsicht der Niedersachsen bei einer Bundestagswahl erfragt. Danach käme die CDU auf 40 Prozent, die SPD nur auf 20. Die Grünen könnten mit 16 Prozent rechnen. AfD (7), Linke (6) und FDP (5) wären weit abgeschlagen. Möglich wären demnach wieder eine große Koalition oder ein schwarz-grünes Bündnis.

