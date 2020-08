Umfrage: Wird inzwischen zu leichtsinnig mit dem Coronavirus umgegangen?

Hannover

Die Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen in Deutschland hat laut Robert-Koch-Institut den höchsten Wert seit Anfang Mai erreicht. Und auch in Niedersachsen steigen die Infiziertenzahlen weiter. Am Mittwoch meldet das Land 74 Neuinfizierte, am Vortag waren es 87.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht den Anstieg der Corona-Infektionszahlen in Deutschland als Alarmzeichen. “Das ist ohne Zweifel besorgniserregend”, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im Deutschlandfunk.

Experten warnen vor einer zweiten Welle. Politiker, Wissenschaftler und Behörden wenden sich in diesen Tagen immer wieder mit öffentlichen Appellen an die Bevölkerung – mit dem dringenden Hinweis auf die Corona-Vorschriften zu achten.

Was meinen Sie: Wird inzwischen zu leichtsinnig mit dem Coronavirus umgegangen?

Politiker, Lehrer und Eltern diskutieren, ob Schüler und Lehrer beim Unterricht eine Maske tragen sollten. Immer mehr Bundesländer führen nun eine Maskenpflicht ein. Wie sehen Sie das?

Wie viele Menschen in Deutschland sind wirklich mit dem Coronavirus infiziert? Die genauen Zahlen sind unbekannt. Was meinen Sie: Sollten mehr Personen getestet werden?

