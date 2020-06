Hannover

Der Bundesrat wird am Freitag ein wichtiges Gesetz zur Suche nach einem Endlager für Atommüll beschließen, das für Transparenz bei geologischen Daten sorgen soll – das Geodatengesetz. „Das ist ein Schritt nach vorne, den ich sehr begrüße“, sagt Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies ( SPD). Eine Einigung über strittige Punkte hatte Ende Mai der Vermittlungsausschuss zwischen Bundesrat und Bundestag erzielt. Nach Einwänden der Grünen hatte der Bundesrat das Gesetz vorerst gestoppt.

Das Geodatengesetz ist nach Lies’ Worten deshalb so wichtig, weil die Suche nach einem neuen Endlager für hoch radioaktiven Müll nach strikt wissenschaftlich objektiven Kriterien entschieden werden soll – etwa nach der Frage, in welcher geologischen Formation der Müll am sichersten lagert. Neben Salz sind hier noch Granit- oder Tonformationen denkbar. „Wenn es bei den Daten keine Transparenz gibt, gefährdet das die Standortsuche“, sagt Lies. Doch Bedenken der Grünen hätten ausgeräumt und ein Kompromiss zur Veröffentlichung der Daten gefunden werden können, meinte der Minister.

Ende September kommen erste Vorschläge

Ende September wird die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) in Peine einen Zwischenbericht vorstellen, mit dem die Endlagersuche einen Schritt weiterkommt. Der Bericht soll auf einer bislang weißen Landkarte jene Gebiete ausweisen, die keineswegs für ein atomares Endlager infrage kommen. In einem zweiten Schritt werden Teilgebiete benannt, die aus geologischen Gründen geeigneter wären, dort soll dann erst einmal eine übertägige Erkundung stattfinden, bevor man untertage geht. „Wer keine Daten nennt, bleibt im Rennen“, sagte Lies. Deshalb könne sich bei der ersten Stufe des Verfahrens kein Bundesland „einfach vom Acker machen“. Bayern sei mit seinem Vorsatz gescheitert, schon von vorn herein Granitformationen als ungeeignet zu erklären – sie kommen vornehmlich in Bayern vor. Im Gegensatz zu Bayern hält Lies Granit für denkbar. Ein Lager in einer entsprechenden Formation hat er im vergangenen Jahr in Finnland besucht.

Niedersachsens Salzstöcke werden in Bericht auftauchen

Lies rechnet damit, dass nach Veröffentlichung des Zwischenberichtes „es auch bei uns eine gewisse Unruhe“ geben werde, weil wahrscheinlich auch Niedersachsen mit seinem großen Reichtum an Salzstöcken in dem Zwischenbericht vorkommen werde. Dies müsse man aber bei dem neuen Suchverfahren für ein Endlager in Kauf nehmen. Lies ist zuversichtlich, dass der vor Jahren gefundene Endlagerkonsens hält, trotz mancher Querschüsse etwa aus Bayern.

Vor drei Jahren hat man sich im Standortauswahlgesetz auf das neue Verfahren geeinigt – auch um den jahrzehntelangen Ärger um den Standort Gorleben zu beenden. Die Suche soll nun strikt nach wissenschaftlichen Kriterien und möglichst transparent ablaufen. Das Endlager soll bis 2031 gefunden werden – an diesem überaus optimistischen Plan hält die Bundesgesellschaft für Endlagerung nach wie vor fest.

Von Michael B. Berger