Cuxhaven

Wenn Frauke Kruggel sich aufmacht ins Watt, hat sie zwei Dinge immer dabei: eine Tasche und einen Handschuh. Den Handschuh, um Müll vom Meeresboden rund um die Cuxhavener Kugelbake aufzuheben, und die Tasche, um ihn an Land zu transportieren. „Sie glauben ja gar nicht, wie viele Einwegmasken wir dort zurzeit finden.“ Doch auch schon vor der Corona-Pandemie hat die Sozialpädagogin jede Menge Müll aus dem Watt geholt.

Seit fast fünf Jahren ruft die Geschäftsführerin des Umweltbildungszentrums „Das blaue Klassenzimmer“ etwa zehnmal pro Saison zum sogenannten Clean Up auf. Kinder und Erwachsene ziehen dann von der Kugelbake gemeinsam raus ins Watt zum Saubermachen. Sie sammeln, was die Flut anspült: Spielsachen, Einmalbesteck und Zigarettenkippen vom Strand, Plastikfolien, Fäden und Schnüre aus dem Meer. „Das Wasser bringt immer etwas mit.“

Angespülter Müll in Form eines Arbeitshandschuhs und eines Kunststoffkanisters liegt am Strand der Vogelschutzinsel Memmert. Überall an der Nordsee sind solche Bilder zu sehen. Quelle: Ingo Wagner/dpa (Symbolbild)

Im Wasser schwimmt kiloweise Mikroplastik

Was Frauke Kruggel und ihre helfenden Hände nicht finden, aber dennoch kiloweise im Wasser schwimmt, das sind mikroskopisch kleine Partikel aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk. Kurz gesagt: Mikroplastik. Die Industrie nutzt den Kunststoff zum Beispiel in Dichtungen von Wasserarmaturen, für Kabelummantelungen oder zur Abdichtung von Dächern und Fassaden.

Ein Team aus Wissenschaftlern unter Leitung des Zentrums für Material und Küstenforschung am Helmholtz-Zentrum Hereon hat etliche dieser Partikel im Elbewasser bei Cuxhaven nachgewiesen – zwischen 200 und 2100 der Kleinstteilchen pro Kubikmeter. Rund 95 Prozent der gefundenen Partikel sind kleiner als 100 Mikrometer. „Das entspricht in etwa dem Durchmesser eines Haares“, sagt Umweltchemiker Lars Hildebrandt, Autor der Studie.

Alles kommt auch in der Elbe vor

Die häufigsten Funde sind die typischen Verpackungsmaterialien Polypropylen und Polyethylen sowie Polyvinylchlorid und Acrylate. Polyvinylchlorid kommt vor allem in Fußbodenbelägen oder Leitungen vor, Acrylate finden sich in Lacken, Farben und Kosmetikprodukten. Und alle schwimmen auch in der Elbe bei Cuxhaven.

„Das Thema Mikroplastikpartikel in unseren Gewässern steckt wissenschaftlich gesehen in den Kinderschuhen“, sagt Umweltchemiker Tristan Zimmermann, Kollege von Lars Hildebrandt und Co-Autor der Studie. „Wir brauchen repräsentative Techniken zur Probenahme, um den Umweltzustand valide abzubilden.“

Nachweis ist schwierig und oft unzuverlässig

Denn: Bisherige Verfahren zum Nachweis von Mikroplastik sind häufig unzuverlässig. Zum Beispiel, weil die Filter durch die vielen Schwebstoffe sehr schnell verstopfen und nur geringe Mengen an Wasser untersucht werden können. Da Mikroplastik sich nicht wie gelöste Stoffe verhält, kann die Konzentration an unterschiedlichen Orten sehr stark abweichen.

Die Forscher beschränkten ihre Proben derweil nicht auf die Elbe bei Cuxhaven. Bei einer Fahrt mit dem Forschungsschiff „Sonne“ im Winter nahmen sie auch Proben im Atlantik. Diese werden derzeit analysiert.

Frauke Kruggel mit dem Müll, den sie bei Cuxhaven aus der Elbe gefischt hat. Quelle: Carolin George

Wie kann man die Vermüllung vermeiden?

Mit dem Müll in den Meeren beschäftigt sich auch eine weitere, gerade erst veröffentlichte Studie des Helmholtz-Zentrums Hereon: Die Meeresbiologin Dr. Nikoleta Bellou und ihr Team haben untersucht, welche Lösungen und Methoden es zu Vermeidung, Monitoring und Reinigung in Sachen Meeresmüll auf der Welt gibt.

„Uns ist aufgefallen, dass es noch keinen Überblick über den Ist-Zustand gibt“, sagte die Forscherin. „Wir selbst waren jeden Tag überrascht. Zum Beispiel darüber, dass der Fokus auf dem Monitoring liegt, nicht aber auf der Vermeidung und der Reinigung. Außerdem geht es vor allem um Bereiche, die wir sehen – also vor allem die Küsten. Müll ist aber überall.“

Die Elbe transportiert täglich Hunderte Kilogramm Müll

Haupttransportweg sind dabei die Flüsse, ob Mikro- oder Makromüll. Vom Partikel, der durch die Kläranlagen gelangt, über die viel zitierte Plastiktüte aus dem Supermarkt bis zu Reifen und jetzt auch Atemschutzmasken: Über die Flüsse gelangt der Müll ins Meer – wie bei der Elbe in Cuxhaven. Bereits 2020 erschien eine Studie der Meeresbiologin Rosanne Schöneich-Argent, nach der täglich zwischen 300 Kilogramm und 1,2 Tonnen Kunststoffmüll von der Elbe in die Nordsee schwimmen.

Ereignisse wie der Unfall Anfang 2019 zählen noch nicht einmal dazu: Damals verlor eines der größten Containerschiffe der Welt rund 270 Container in der Nordsee. An den Küsten landeten Autoersatzteile, Möbel, Kühlschränke, Fernseher, Spielzeug, Plastik-Seifenspender und OP-Kleidung.

Freiwillige sammeln am Strand bei Midsland aan Zee auf der niederländischen Insel Terschelling angespülte Waren ein, die aus den über Bord gegangenen Containern der MSC Zoe stammen. Quelle: Minke Schat/dpa

Viele Projekte bleiben in der Entwicklung stecken

Das Forscherteam rund um Nikoleta Bellou hat global Daten zusammengetragen und dabei auch Initiativen wie Jugendgruppen und Crowdfunding-Projekte einbezogen. Insgesamt fast 200 geplante oder bereits umgesetzte Lösungen haben sie betrachtet.

Das Ergebnis: Es gibt zwar Roboter, die auf der Gewässeroberfläche Müll sammeln. Es gibt riesige Arme an Schiffen, die quasi im Vorbeifahren Müll sich zu heranziehen, es gibt Förderbänder, Pumpen, Filter und Netze. Doch die meisten Projekte kommen nicht über eine Entwicklungsphase hinaus. Fast keine der Lösungen ist technisch Realität geworden oder gar auf dem Markt.

„Plan-Status muss überwunden werden“

Informationen über die weltweit verstreuten Ideen und Ansätze sind außerdem nicht gebündelt und häufig nur schwer zugänglich, so die Wissenschaftler. Ihr Fazit: Der Plan-Status müsse überwunden werden. Technische Ideen müssten umgesetzt und angewendet werden. „Was bisher geschieht, reicht nicht aus“, sagte Nikoleta Bellou dem RND. „Die Politik muss sich des Themas annehmen. Denn die Meere sind bereits verschmutzt. Es genügt nicht, dass wir weniger Müll und weniger Plastik produzieren. Wir produzieren ja weiter. Und wir sollten das, was bereits verschmutzt ist, versuchen zu säubern.“ Ihr Team arbeitet daher bereits an der nächsten Studie: Die Forscher wollen jetzt untersuchen, wie wirksam und auch wie umweltfreundlich welche Geräte arbeiten – und wo sie am besten einzusetzen sind.

Damit Frauke Kruggel eines Tages nur noch eine Tüte Abfall sammelt anstatt einen Müllsack voll. Oder sich irgendwann gar nicht mehr aufmachen muss, um sauberzumachen im Watt.

Von Carolin George