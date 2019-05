Unbekannte legen drei Feuer in Innenstadt von Braunschweig

Braunschweig

Innerhalb von weniger als zwei Stunden haben Unbekannte in der Innenstadt von Braunschweig drei Feuer gelegt. Der Polizei zufolge platzierten der oder die Täter in der Nacht zu Dienstag Papierreste an den Rädern eines Wohnmobils, eines Autos und eines Motorrollers und zündeten diese jeweils an. Da der Roller unmittelbar vor einem Haus stand, wurde auch die Fassade des Gebäudes angegriffen. Dabei ging auch ein Fenster kaputt.

Die drei Feuer konnten zeitnah gelöscht werden, wodurch ein größerer Schaden verhindert werden konnte. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang der drei Taten. „Wenn es nicht der gleiche Täter war, dann gehen wir zumindest davon aus, dass das abgesprochene Geschichten waren“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Darauf ließen die räumliche Nähe der Brände und die einheitliche Vorgehensweise schließen.

Von RND/dpa