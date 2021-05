Unbekannte schießen auf fahrenden Bus in Bremen

Bremen

Nach einem Schuss auf einen fahrenden Bus in Bremen sucht die Polizei nach den Tätern. Am Tatort sei eine Stahlkugel gefunden und an einer Seitenscheibe des Busses ein Einschussloch entdeckt worden, teilten die Ermittler am Donnerstag mit.

Unbekannte hatten am Sonntagnachmittag auf einen Bus der Linie 21 Richtung Sebaldsbrück in der Nähe der Haltestelle Trinidadstraße geschossen. Der Busfahrer hielt an der folgenden Haltestelle an und ließ die Fahrgäste aussteigen. Es gab keine Verletzten. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Weitere Details gab es zunächst nicht.

Von RND/lni