Landkreis Gifhorn

Am unbeschrankten Bahnübergang bei Eutzen hat es am Freitag um kurz vor 12 Uhr einen Unfall gegeben. dabei wurde ein 53-jähriger Autofahrer aus Wolfsburg verletzt. Der Mann wurde mit seinem Wagen von dem Zug erfasst. Die genaue Unfallursache steht noch nicht fest.

Zur Galerie Ein Zug hat am unbeschrankten Bahnübergang in Eutzen einen Kleinlaster erfasst. Dabei wurde ein 53-jähriger Wolfsburger verletzt.

Auf die Wiese geschleudert

Der Erixx-Zug war von Wittingen kommend in Richtung Gifhorn unterwegs, als er das Fahrzeug des Mannes erfasste. Der 53-Jährige war von Eutzen aus kommend in Richtung Wunderbüttel unterwegs und wollte gerade den unbeschrankten Bahnübergang überquerten, das der Wagen – ein Crafter – vom Zug gerammt wurde. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde das Fahrzeug auf eine angrenzende Wiese geschleudert, wo es mit Totalschaden auf der Seite liegen blieb. Der Wolfsburger wurde verletzt nach Gifhorn in die Klinik gebracht, über die Schwere der Verletzungen gab es vor Ort noch keine eindeutigen Erkenntnisse.

Lokführer und Fahrgäste unverletzt

Der Zug rollte nach dem Unfall noch einige Meter weiter. Er wurde im Frontbereich so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Der Lokführer blieb laut Polizei unverletzt. Dennoch, so die Beamten vor Ort, dürften Lokführer in solchen Fällen nicht weiterfahren. Die 36 Fahrgäste blieben ebenfalls unverletzt, sie stiegen in einen Bus um.

Im Einsatz waren neben der Wittinger Polizei auch ein Notarzt sowie Rettungswagen und die Feuerwehren aus Wittingen und Knesebeck mit knapp 50 Einsatzkräften unter der Leitung von Stadtbrandmeister Heinrich Kruse.

Bahnstrecke gesperrt

Erixx hat inzwischen verkündet, dass die Strecke Braunschweig – Uelzen zwischen Uelzen und Wahrenholz auf unbestimmte Zeit gesperrt bleibt. Zwischen Uelzen und Wahrenholz ist derzeit ein Busnotverkehr eingerichtet. Informationen erhalten Bahnreisende im Internet unter www.erixx.de.

Erst im Sommer letzten Jahres hatte es dort einen schlimmen Unfall gegeben, bei dem sich eine 56-Jährige aus Knesebeck schwere Verletzungen zuzog.

Von Thorsten Behrens