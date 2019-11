Bremen

Ein Sattelzug ist auf der Autobahn 1 bei Bremen gegen einen etwa 300 Kilogramm schweren Stein geprallt, der auf der Fahrbahn lag. Vermutlich hatte der vorausfahrende Lastwagen den Stein verloren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 28 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs war am Sonnabend auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und versuchte noch, dem Hindernis auszuweichen. Dennoch kollidierte die rechte Seite seines Aufliegers mit dem Stein. Der Fahrer blieb unverletzt, am Sattelzug entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.

A1 kurzzeitig gesperrt

Die Polizei sperrte die Autobahn in Fahrtrichtung Osnabrück für rund 30 Minuten, um den Stein zu bergen. Die Beamten suchen nun den Lastwagenfahrer, der die Ladung verloren hat.

Von RND/lni