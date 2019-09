Peine

Bei einem Lkw-Unfall auf der A2 zwischen Peine und Watenbüttel in Richtung Braunschweig ist am Dienstagmorgen Salpetersäure ausgetreten. Eine giftige Dampfwolke zieht derzeit in Richtung Norden. Die A2 ist wegen der Rauchentwicklung in beide Richtungen gesperrt. Autofahrer und Anwohner sollten vorsorglich Fenster und Türen geschlossen halten und die Klima- und Lüftungsanlagen abschalten.

Wie die Peiner Allgemeine Zeitung berichtet, wurden bei dem Unfall zwei Menschen verletzt. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar.

Salpetersäure giftig und gefährlich

Salpetersäure (HNO3) ist eine farblose und stark riechende Flüssigkeit und wirkt stark ätzend. Bei Hautkontakt können schwer heilende Wunden entstehen. Mit anderen Stoffen kann Salpetersäure heftige Reaktionen auslösen. Bei Berührung mit brennbaren Stoffen besteht Feuergefahr.

Von RND/ms/dpa