Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 in Richtung Dortmund: Wie die Feuerwehr Hannover mitteilt, sind am Kreuz Hannover-Buchholz ein Lkw und ein Kleintransporter verunglückt. Eine Person musste durch die Einsatzkräfte befreit werden. Die Autobahn ist in Richtung Dortmund voll gesperrt.