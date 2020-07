Haselünne

Bei einem Unfall in Haselünne im Emsland ist ein Mensch gestorben - zudem sind zwei Menschen schwer und zwei leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war eine 18-Jährige mit ihrem Wagen am Sonntag auf der Bundestraße B 402 aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Sie prallte frontal gegen ein Wohnmobil aus den Niederlanden. Auf dieses Wohnmobil fuhr von hinten noch ein weiteres Auto auf. Der 88 Jahre alte Fahrer des Wohnmobils starb noch an der Unfallstelle. Seine 76 Jahre alte Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt ebenso wie die 18-Jährige selbst. Die Insassen des weiteren Autos wurden leicht verletzt.

Von RND/lni