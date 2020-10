Bohmte

Eine 82 Jahre alte Autofahrerin hat nach einem Unfall in Bohmte (Kreis Osnabrück) eine Nacht in ihrem Wagen im Straßengraben verbracht. Sie wurde am Mittwochmorgen von einer Frau bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Die geschwächte Frau gab an, dass der Unfall bereits am Vorabend passiert sei, konnte aber keine Details nennen.

Den Unfallspuren nach zu urteilen, war sie bei einem Wendemanöver zu weit rückwärts auf den Seitenstreifen gefahren und in den Graben gerutscht. Die 82-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von RND/dpa