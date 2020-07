Delmenhorst

Ein Dreijähriger ist in Delmenhorst von einem Auto erfasst worden und später an seinen schweren Verletzungen gestorben. Ein weiteres Kind wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge erfasste eine 22-Jährige die Kinder mit ihrem Auto, als diese am Sonnabend „plötzlich und für sie unerwartet“ auf die Fahrbahn traten.

Trotz Bremsung habe die Frau nicht mehr verhindern können, dass der Wagen den drei Jahre alten Jungen und das neun Jahre alte Mädchen erfasste. Ein Rettungswagen brachte die Kinder in Krankenhäuser. Der Junge starb später an seinen Verletzungen. Notfallseelsorger betreuten die Angehörigen an der Unfallstelle.

Von RND/dpa