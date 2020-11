Schwerer Unfall im Landkreis Aurich: Bei einem Zusammenstoß in Großefehn sind am Freitag vier Menschen schwer verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Ein Lastwagenfahrer hat offenbar beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto übersehen.

Vier Verletzte nach Unfall im Kreis Aurich: 19-Jähriger in Lebensgefahr

