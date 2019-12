Hannover

Forstarbeiten im Wald sind zunehmend gefährlich. Das legt in der aktuellen Hochsaison für Baumfällungen die Unfallstatistik der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) nah. Demnach sind 2019 in ihrem Zuständigkeitsbereich bundesweit schon 32 Menschen bei Wald- und Forstarbeiten gestorben. Im Vorjahr hatte es insgesamt 21 tödliche Unfälle gegeben, unter anderem waren Waldarbeiter von umgestürzten Bäumen oder herabfallenden Ästen erschlagen worden.

Höheres Risiko – höhere Versicherungsprämie

Zudem erlitten wieder Tausende Waldarbeiter zum Teil schwere Verletzungen. „Dazu kommt die Dunkelziffer für Privatunfälle“, sagte SVLFG-Sprecher Marc Wiens der HAZ – wenn sich nämlich Laien möglicherweise unvorsichtig mit der Motorsäge im Wald betätigen. Der Anstieg habe mit den zwei zurückliegenden trockenen Sommern und der damit einhergehenden Ausbreitung von Baumkrankheiten zu tun. Wo Borkenkäfer oder Eichenprozessionsspinner am Werk seien, falle viel Totholz herunter. Die regionale Verteilung der Unfälle hat die Sozialversicherung noch nicht ermittelt, auch Niedersachsen mit seinen großen Waldbeständen sei aber betroffen. Seit 2014 ist der Risikobeitrag für Forstwirte in der Unfallversicherung um fast 20 Prozent gestiegen – mit Verweis auf erhöhte Unfallzahlen.

Dürre führt weiter zu erhöhter Gefahr

Bei den Niedersächsischen Landesforsten ereigneten sich in diesem Jahr bisher 58 Unfälle mit Verletzten, womit sich die Zahl im oberen Bereich des langjährigen Mittels bewegt. 2018 war die Unfallzahl um 12 auf 84 gestiegen. Ursache war nach Angaben von Sprecher Mathias Aßmann die Aufarbeitung der vom Orkan Friederike im Januar verursachten Schäden vor allem im Süden Niedersachsens. Diese Arbeiten seien wegen der oft unübersichtlichen Verhältnisse in den vom Sturm zerstörten Wäldern sehr unfallträchtig.

Viele Bäume geschwächt

„Besondere Gefährdungen ergeben sich für die Waldarbeiter auch in den kommenden Jahren in Folge der zweijährigen Dürre“, sagte Aßmann der HAZ. Viele Bäume seien in ihrer Vitalität und Stabilität geschwächt: „In den Baumkronen sind viele abgestorbene Äste vorhanden, die jederzeit herabstürzen können.“ Besonders gefährlich sei das manuelle Baumfällen mit Motorsägen. Dabei komme es bei der Ernte von im Schnitt etwa 5000 Kubikmetern zu einem Arbeitsunfall. Setzten die Waldarbeiter stattdessen Harvester, also Holzerntemaschinen ein, passiere durchschnittlich ein Unfall pro 200.000 Kubikmeter geernteten Holzes.

Laien lernen sicheres Baumfällen

Die beste Zeit zum Baumfällen sind der Spätherbst und der frühe Winter, unter anderem weil die Bäume dann am wenigsten Wasser führen. Gefrorene Waldwege erleichtern zudem den Abtransport. Auch ungeübte Privatleute machen sich in den Wald auf, um etwa –in Absprache mit dem Waldbesitzer – Kaminholz zu ernten. „Es ist ausgesprochen wichtig, dass alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden“, sagt Wolfgang Ehrecke, Sprecher der niedersächsischen Landwirtschaftskammer (LWK). Die LWK bietet Seminare an, in denen Waldbesitzer und Laien neben dem Zerkleinern von Stämmen das Fällen von Bäumen lernen. Auch die Landesforsten veranstalten Kurse zum Umgang mit der Kettensäge an, einige eigens für Frauen. Dabei kann jeweils der sogenannte Motorsägenführerschein erworben werden.

Von Gabriele Schulte