Hannover

Im Gegensatz zum Bundestrend ist die Zahl der Verkehrstoten in Niedersachsen im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Landesweit kamen 432 Menschen ums Leben. Dies seien 14 oder 3,3 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte das Statistische Bundesamt ( Destatis) in Wiesbaden am Donnerstag mit. Eine Erklärung für die vom Bundestrend abweichende Entwicklung nannte das Statistische Bundesamt nicht. Bereits 2018 hatte es einen Anstieg der Verkehrstoten in Niedersachsen gegeben, 2017 verzeichneten die Statistiker hingegen ein landesweites Rekordtief.

Bundesweit dagegen sank die Zahl auf den tiefsten Stand seit Beginn der statistischen Erfassung vor mehr als 60 Jahren. Insgesamt kamen 2019 in Deutschland 3059 Menschen im Straßenverkehr ums Leben. Dies sind 216 oder 6,6 Prozent weniger als im Vorjahr.

Detaillierte Unfallzahlen für das gesamte Jahr 2019 lägen für Niedersachsen noch nicht vor, sagte ein ADAC-Sprecher. Es deute sich jedoch an, dass die Zahl der Unfälle mit tödlichem Ausgang innerorts und auf Landstraßen zugenommen habe. Auf Autobahnen könne man dagegen von einem Rückgang der tödlichen Unfälle ausgehen.

Landstraßen sind besonders gefährlich

Fest steht nach Destatis-Angaben, dass das statistische Risiko, im Straßenverkehr zu sterben (54 Fälle je eine Million Einwohner), in Niedersachsen ebenso wie in anderen Bundesländern mit vielen ländlichen Regionen höher ist als im deutschlandweiten Durchschnitt (37 je eine Million). Denn Landstraßen gelten nach wie vor als die gefährlichste Straßen-Kategorie.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) wies darauf hin, dass anders als bei anderen Gruppen von Verkehrsteilnehmern die Zahl der getöteten Radfahrerinnen und Radfahrer in Deutschland im zweiten Jahr in Folge gestiegen ist. Besonders stark sei der Anstieg bei den Nutzern von Pedelecs (28 beziehungsweise 32,6 Prozent).

Von RND/lni/frs