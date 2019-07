Oldenburg

Randy liegt im Bett wiegt 80 Kilo. Das ist eigentlich gar nicht so viel. Es sei denn, man muss diese 80 Kilo allein auf die Seite wuchten und dann Richtung Kopfende ziehen. Andreas Hein tut das. Er zieht hier, er zieht da, er schiebt dort. Und während er das tut, redet er über die Kräfte, die auf die Armmuskulatur und auf den Rücken wirken, wenn man jemanden, der bettlägerig ist, Richtung Kopfende hievt.

Dann nimmt er Roboter Kuka zu Hilfe. Der platziert seinen Arm am Oberschenkelmuskel von Randys angewinkeltem rechten Bein. Und schiebt behutsam mit. Und schon geht alles viel leichter.

Der Kuka ist ein sensibler Industrieroboter

Randy könnte ein Bewohner eines Pflegeheims sein, tatsächlich ist er nur eine Puppe: „Rescue Randy“ wird beispielsweise von Feuerwehrleuten für Übungen verwendet, er sieht aus wie ein Mensch und fühlte sich fast so an. Der Kuka, Typenbezeichnung „iiwa“, könnte in irgendeiner Werkshalle stehen, und tatsächlich kommt er da auch her: Es handelt sich um einen Industrieroboter. Aber er wurde laut Herstellerfirma Kuka für „sensitive“ und „hochsensible“ Aufgaben entwickelt. Und deswegen prüft Andreas Hein, Ingenieur, Informatiker und Professor für Assistenzsysteme und Medizintechnik an der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg, ob man den Roboter auch in der Pflege einsetzen kann, wo Sensitivität und Sensibilität ja unabdingbar sind.

Schiebt den Patienten behutsam: Ein Roboterarm der Firma Kuka. Quelle: Uni Oldenburg

„Technik kann nur ein Teil der Lösung sein“

Das Dilemma ist augenfällig: Immer mehr Menschen werden alt und älter und brauchen irgendwann Pflege. Gleichzeitig sinkt die Bereitschaft junger Menschen, in Pflegeberufen zu arbeiten. „Technik kann da aber nur ein Teil der Lösung sein“, sagt Andreas Hein. „Wir können das Problem mit Technik nur abmildern.“ Das ist in diesem Zusammenhang ein wichtiger Satz. Denn die Vorstellung, Roboter in der Pflege einzusetzen, behagt nicht jedem.

Robbe Paro hilft Demenzkranken

Die Robbe Paro, eine kunstpelzverpackte Maschine, die Bewegungen und Laute eines Robbenbabys nachmacht und auf Streicheln und Stimme reagiert, fungiert bereits als „sozialer Roboter“ bei Demenzkranken. Zwei Steinwürfe von der Uni Oldenburg entfernt, in einem Bekleidungsgeschäft, steht der Kulleraugenroboter Pepper und erteilt Auskünfte, wo welche Klamotten zu finden sind – das Modell, das auf Mimik und Ansprache antworten kann, wird aber auch schon in Altenheimen zum gemeinschaftlichen Singen eingesetzt.

Das weckt Ängste: bei Pflegekräften, die um den Arbeitsplatz bangen. Und bei Pflegebedürftigen, die menschlichen Kontakt nicht missen möchten. Laut einer EU-Studie fühlt sich jeder Zweite unwohl bei dem Gedanken, von einem Roboter gepflegt zu werden. „Aber wir zielen nicht darauf ab, die Pfleger zu ersetzen“, sagt Professor Hein, „oder auch nur den Kontakt zwischen Pflegern und Patienten zu verringern.“

Roboterarm am Krankenbett wird über Pedal gesteuert

Der Roboter Kuka, der eigentlich bloß ein Roboterarm ist, fungiert wie eine dritte Hand des Pflegepersonals. Er ist mittig an einer Seite des Pflegebetts befestigt und lässt sich, gesteuert über einen Fußschalter und durch Spezialkameras mit präzisem Wissen über seine Position im Raum ausgestattet, in verschiedenste Richtungen bewegen. Er kann, um Brust oder Bauch gelegt, einen Patienten in sitzender Position stabilisieren, er kann verhindern helfen, dass ein auf der Seite liegender Patient wieder auf den Rücken kippt.

Und er kann, wie bei Randy, mitschieben, wenn ein Patient im Pflegebett Richtung Fußende gerutscht ist. Fast alle Patienten tun das im Laufe des Tages. Und es gibt inzwischen viele, die weitaus mehr als Randy wiegen. Sensoren verhindern, dass der Roboterarm mehr als gewünscht drückt; notfalls schiebt man ihn zur Seite – und er zieht sich sofort zurück.

Damit er nicht nur mit den Augen des Technikers auf seine Forschungen schaut, redet Hein mit Pflegewissenschaftlern und Praktikern sowie dem Ethikrat in Berlin. Der Professor befasst sich in seinem Department für Versorgungsforschung an der Uni mit vielerlei ähnlichen Dingen, beispielsweise mit elektronischen Assistenzsystemen für ältere Radfahrer oder mit einer Messbox, in der man seinen Fitnesszustand auf einfache Weise ermitteln kann.

Fernbedienung runtergefallen? Ein Roboterarm - hier das Modell Franka Emika - kann helfen. Quelle: PIZ Oldenburg

Assistenzsystem für die Seniorenwohnung der Zukunft: Roboterarm reicht Fernbedienung an

Es gibt auch Überschneidungen mit einem Projekt des Oldenburger Informatikinstituts Offis, wo Hein im Vorstand sitzt: dem Pflegeinnovationszentrum. Dort wird unter anderem in einer komplett eingerichteten Seniorenwohnung erforscht, mit welchen technischen Systemen ein längeres selbstbestimmtes Leben für alte Menschen möglich ist. Das reicht vom Herd, der sich abschaltet, wenn keiner mehr in der Nähe hantiert, bis zur Telemedizin und dem Roboterarm am Bett, der die heruntergefallene Fernbedienung wieder anreicht.

Andreas Hein weiß nicht, was die Pflegedienste für Prioritäten setzen, wenn sich irgendwann mit Robotern im großen Stil die Arbeit der Pflegekräfte erleichtern lässt – ob sie das nutzen, um noch engere Taktzeiten einzuführen und die Pflegekräfte noch mehr Patienten abfertigen zu lassen oder Leute zu entlassen. Was Hein eigentlich möchte, ist, dass die Pfleger durch die Roboter mehr Zeit für den einzelnen Patienten haben.

Weniger Pfleger bei mehr Bedarf Die Zahl der Pflegebedürftigen wächst – während weniger junge Menschen den Pflegeberuf ergreifen und zugleich ältere Pflegekräfte wegen der hohen körperlichen und psychischen Belastungen häufig früh aus dem Job aussteigen. In der stationären Altenpflege fallen laut einer Studie des Wissenschaftliche Institut der AOK im Schnitt jeden Tag 6,3 Prozent der Mitarbeiter durch Krankheit aus, im Bundesdurchschnitt aller Branchen liegt der Krankenstand bei nur 4,8 Prozent. Auch kommt es in der Pflegebranche häufiger als anderswo zu Langzeiterkrankungen. Zugleich steigt der Bedarf an Pflegern: Zwischen 1999 und heute ist die Zahl der pflegebedürftigen Menschen nach Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums von 2 auf 3,3 Millionen angewachsen.

Von Bert Strebe