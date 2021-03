Uniklinik Göttingen richtet Intensivstation in Containern ein

Göttingen

Auf dem Gelände der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) entsteht derzeit ein Gebäude für die Intensivmedizin. Das Besondere daran: Der Bau erfolgt in Modulbauweise. „Eine logistische Herausforderung und ein spektakuläres Ereignis“ sei das, heißt es in einer Mitteilung der UMG. Die Module würden bereits mit einem hohen Vorfertigungsgrad hergestellt: inklusive Dämmung, Fenster, Bodenbeläge bis hin zu technischen Vorinstallationen.

In diesen Tagen liefern mehrere Schwerlasttransporter insgesamt 100 Module, an jedem Tag sind es etwa zehn Stück. Die Schwertransporter kommen aus Cadolzburg (Bayern), haben Überbreite und fahren nachts die UMG an.

Der gesamte Aufbau erfolgt in zwei Bauabschnitten und zwar noch bis zum 10. April. Für den Aufbau sind ein schwerer Mobilkran mit einer Traglast von 500 Tonnen und ein weiterer Kran mit einer Traglast von 200 Tonnen notwendig. Die Kräne stehen zwischen den Bettenhäusern.

Zur Galerie Ein Modulgebäude entsteht in wenigen Tagen für Corona-Patienten

Lage in Niedersachsens Krankenhäusern aktuell stabil

Hintergrund: Die UMG benötigt nach eigenen Angaben weitere Kapazitäten für die Versorgung schwer erkrankter Covid-19-Patienten. Das Modulgebäude schaffe 41 zusätzliche Intensivbettplätze, heißt es.

Die Zahl der Corona-Patienten, die in Niedersachsens Krankenhäusern behandelt werden, ist trotz des Anstiegs der Infektionszahlen bisher weitgehend stabil. Der Wert liegt aktuell unter dem Höchststand vom Januar. Damals waren an einigen Tagen mehr als 1400 Menschen mit Covid-19 in stationärer Behandlung.

Von GT/mei/dpa