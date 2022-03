Hannover

Um besser auf das Abitur vorbereitet zu sein, haben alle Elftklässler an den Beruflichen Gymnasien in Niedersachsen ab dem Sommer vier Stunden Mathematikunterricht in der Woche. Bislang sind eigentlich nur drei üblich. Nach einer dreijährigen Modellphase will das Kultusministerium jetzt vier Stunden Matheunterricht dauerhaft festschreiben. Das Ministerium begründet dies damit, dass viele Schülerinnen und Schüler, die in der elften Klasse aufs Berufliche Gymnasium wechselten, zuvor auf nicht-gymnasialen Schulen gewesen seien und ganz unterschiedliche Voraussetzungen mitbrächten. In der Einführungsphase im elften Jahrgang müssten sie sich zunächst neu orientieren. Sie sollten in besonderen Übungs- und Wiederholungsphasen die notwendigen Grundlagen für die Oberstufe und die spätere Abiprüfung festigen. Dazu gehöre beispielsweise der Umgang mit grafikfähigen Taschenrechnern oder Computer-Algebra-Systemen.

Minister Tonne: Es geht um Chancengleichheit

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sagte, es gehe vor allem um Chancengleichheit. „Dem Unterricht in der Einführungsphase des Beruflichen Gymnasiums kommt eine besondere Brückenfunktion zu. Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler gleiche Ausgangsbedingungen erreichen.“ In Niedersachsen gibt es rund 260 Berufliche Gymnasien mit zurzeit 343 Klassen im elften Jahrgang.

Von Saskia Döhner