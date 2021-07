Baltrum

Aus dem Rektorenzimmer im ersten Stock hat Schulleiter Thomas Mronga bei klarer Sicht einen weiten Blick über das Wattenmeer: Einzelne Segelboote ziehen an diesem Vormittag langsam über das Wasser der ruhigen Nordsee, in weiterer Entfernung auf dem Festland im Kreis Aurich dreht sich eine Heerschar von Windrädern. Doch Mronga hält von seinem Schreibtisch aus zurzeit Ausschau nach etwas ganz anderem: „Wir sind eigentlich immer auf der Suche nach Lehrkräften“, berichtet der 50-Jährige.

Eigentlich sind die Inseln überversorgt, aber das hat einen Grund

Mronga ist der Schulleiter der Inselschule von Baltrum. Gerade einmal 36 Schülerinnen und Schüler werden in der Mini-Grund- und Oberschule unterrichtet. Das sind alle Schüler, die gerade auf der rund 500 Einwohner zählenden, kleinsten ostfriesischen Insel leben. Von der 1. bis zur 10. Klasse werden jeweils zwei Jahrgänge zusammengefasst, so dass die Schüler in fünf Doppelklassen unterrichtet werden.

Aktuell zählt das Kollegium sechs Lehrerinnen und Lehrer, berichtet Mronga. 6 zu 36 - ein ganz schön üppiges Betreuungsverhältnis, könnte man meinen. Doch aus Sicht der Schule ist jede Lehrkraft notwendig. Tatsächlich seien alle Inselschulen von Borkum bis Wangerooge eher überdurchschnittlich versorgt, teilt die Landesschulbehörde auf Anfrage mit. Und zwar um mögliche Ausfälle besser zu kompensieren. Schuld sei die Insellage. „Wir sind tideabhängig“, erklärt Mronga mit Blick auf die Fähren, die nach den Gezeiten verkehren. Für einen Facharzt-Besuch oder eine Fortbildung müssten Lehrkräfte die Insel schon mal für zwei oder gar drei Tage verlassen, rechnet der Schulleiter vor. Personal, das dann im Unterricht fehle.

Zurzeit sucht Mronga für die Inselschule eine Französisch-Lehrkraft - und auch Grundschullehrkräfte seien auf der Insel immer gefragt, fügt er gleich noch hinzu. Zusammen mit drei weiteren Lehrkräften arbeitet Mronga seit 2004 an der Inselschule - das Quartett bildet quasi den Stamm an Lehrkräften. „Aber es gibt immer mal wieder Fluktuation.“ Mal trete ein Kollege in die Rente ein, mal ziehe es jemanden zum Partner ans Festland, oder aus Heimweh gar ganz zurück in die Ferne.

Die Probleme: Wohnraum und Freizeitmöglichkeiten

Die Insellage macht die Personalsuche für Mronga und seine Schulleiter-Kollegen auf den übrigen Ostfriesischen Inseln nicht gerade leicht. Dabei haben diese viel Lebensqualität zu bieten: Lange Sandstrände, ein aktives Inselleben und das Weltkulturerbe Wattenmeer direkt vor der Haustür. Bei vielen Urlaubern sei das Interesse an der Baltrumer Inselschule groß. „Gerade diejenigen, die selbst Lehrer sind, die kommen immer rein und sagen „Moin““, berichtet der Rektor. Aber da leben, wo andere Urlaub machen? Das möchten dann offenbar doch nicht allzu viele Lehrkräfte.

Marietta (links) und Pauline sitzen in ihrem Klassenzimmer in der Inselschule von Baltrum. Quelle: Sina Schuldt/dpa

„Das ist hier kein Bullerbü“, sagt Mronga. Ostfriesland sei schon ein Stück fernab, Baltrum aber noch ein kleines bisschen mehr. Abends mal für einen Kino- oder Theaterbesuch ans Festland? Das klappe auf einer kleinen Nordseeinsel wie Baltrum nicht. „Man kann ja nicht einfach rüberfahren wann man will.“ Hinzu komme der knappe Wohnraum auf den Inseln - eine Bleibe zu finden sei nicht gerade einfach. „Wir versuchen Wohnraum zu finden und helfen auch beim Umzug“, berichtet Mronga. Auch die Inselgemeinde bemühe sich, bei der Wohnungssuche.

Laut der Landesschulbehörde würden grundsätzlich auf den Inseln nicht mehr oder weniger Lehrkräfte fehlen als auf dem Festland. Es sei phasenweise aber schwieriger Lehrkräfte für offene Stellen zu finden. Kürzlich konnten an der Grundschule Wangerooge und der Inselschule Spiekeroog je eine Stelle nachbesetzt werden. An den Inselschulen Borkum und Baltrum laufen zurzeit Stellenbesetzungsverfahren.

„Pädagogisch ist das hier eine Herausforderung“

Ähnlich sieht es in Schleswig-Holstein aus. Auf den nordfriesischen Inseln Föhr und Pellworm wird aktuell je eine Lehrkraft gesucht, wie aus dem entsprechenden Online-Portal hervorgeht. Auf den Halligen sei die Situation stabil, sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums. Die Personal-Fluktuation sei nicht höher als auf dem Festland.

„Man muss Spaß und Lust haben, sich in dieses System einzubringen“, sagt Mronga und meint damit das Schul- ebenso wie das Inselleben. Denn auf einer Nordseeinsel wie Baltrum kenne jeder jeden - das bedeute auch Nähe. „Da wird man auch schon mal an der Supermarktkasse angesprochen, ob die Note des Nachwuchses so richtig ist.“ Damit müssten Bewerber schon umgehen können. Hinzu komme die fachliche Seite. „Pädagogisch ist das hier eine Herausforderung“, betont Mronga. „Die Inselschule besuchen Förderschüler ebenso wie angehenden Gymnasiasten. Sie sitzen alle in einem Klassenraum.“ Zwar seien die Klassengrößen mit bis rund fünf Schülern vergleichsweise winzig, die Lehrkräfte aber umso mehr gefordert. Während am Festland etwa zwei bis drei Fächer unterrichtet werden, können es auf Baltrum auch mal bis zu sieben sein - pro Lehrkraft.

Zur Vorbereitung auf die Oberstufe gibt es Videounterricht

Unterrichtet wird auf Baltrum in modernen Klassenräumen - für Chemie und Physik etwa steht ein kleines Labor zur Verfügung. Auch mit dem Videounterricht sind die Baltrumer Schüler schon lange vor der Corona-Pandemie vertraut gewesen, berichten die Schülerinnen Marietta und Pauline aus der 9. Klasse. Zur Vorbereitung auf die Oberstufe werden die beiden im 10. Schuljahr mithilfe der Videotechnik vom Niedersächsischen Internatsgymnasium in Esens (NIGE) unterrichtet. Das System heißt „School of Distance Learning“ - zu deutsch: Unterricht per Videokonferenzsystem. Da gibt es dann zusätzliche Einheiten zu Physik, Chemie und Mathe. Es ist dann das erste Mal, dass die Schülerinnen und Schüler auch größere Klassen kennenlernen.

Per Videounterricht werden die Neuntklässlerinnen auf die Oberstufe vorbereitet. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Eine gute Vorbereitung, finden Marietta und Pauline, denn sie wollen nach der 10. Klasse auf das NIGE am Festland wechseln. Dann werde sich aber wohl einiges ändern. „Die Klassen hier sind ruhiger“, sagt Marietta. „Und wir haben alle einen guten Draht zu den Lehrern“, ergänzt Pauline. Das sei einfach so, wenn man auf der Insel zusammenlebe und man sich von der ersten Klasse an kenne. Und noch etwas Praktisches biete die Insel: Im Sommer ließen sich die Hausaufgaben auch schon mal entspannt am Strand erledigen. „Da sind wir ja in unter fünf Minuten“, sagt Pauline.

Lernen und Arbeiten wo andere Urlaub machen: Schulleiter Mronga hofft, dass diese Aussicht langfristig vielleicht doch noch die ein oder andere Lehrkraft nach Baltrum locke. Drei Jahre, sagt er, wäre eine passende Zeitspanne, die ein Interessent mindestens auf der Insel verbringen sollte - und fügt mit einem Schmunzeln hinterher: „Es ist ja hier nicht wie in Alcatraz.“

Von RND/lni