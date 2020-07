Hannover

Das Kultusministerium will sich nicht darauf festlegen, wie der Unterricht an den niedersächsischen Schulen nach den Sommerferien fortgesetzt wird. Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) hat am Mittwoch im Landtag drei Szenarien vorgestellt. Demnach gibt es entweder einen eingeschränkten Regelbetrieb, geteilte Lerngruppen mit Mindestabstand oder die der Unterricht fällt ganz aus. Tonne betonte, dass nach dem jetzigen Stand der Regelbetrieb im kommenden Schuljahr wieder aufgenommen werden könnte. Die endgültige Entscheidung darüber soll aber erst Mitte August fallen, zwei Wochen vor Schulbeginn.

Abstandsregel entfällt

„Keiner von uns weiß, in welcher Situation wir uns Ende August befinden werden“, sagte Tonne in einer Fragestunde des Parlaments. „Deshalb entwickeln wir verschiedene Szenarien mit einer klaren Präferenz für das höchst mögliche und zu verantwortende Maß an Normalität.“ Der Regelbetrieb sei allerdings nur möglich, wenn die Infektionszahlen es zuließen und die Abstandsregel für die Schüler entfallen könne. Der Minister kündigte die Vorstellung seines Konzeptes für kommende Woche an. Es werde vier und zwei Wochen vor Schulbeginn jeweils auf Umsetzbarkeit überprüft.

Komplette Schließungen möglich

Szenario A sieht einen eingeschränkten Regelbetrieb mit vollständigen Schulklassen und Verzicht auf den Mindestabstand von 1,50 Meter vor. Dafür sollen die Hygienemaßnahmen ausgeweitet werden.

Szenario B geht von erhöhten Infektionszahlen aus und würde zu einer Rückkehr zu geteilten Lerngruppen mit Abstand und einem Wechsel aus Präsenzunterricht und Lernen zu Hause führen.

Szenario C führt zu kompletten Schulschließungen wie im März, wenn sich das Infektionsgeschehen wieder stark erhöht. Dann gilt Lernen zu Hause für alle betroffenen Regionen.

Pflichtunterricht geht vor

Für ihn sei es wichtig, dass der Schulbetrieb vorsichtig anlaufe, betonte Tonne. Ziel sei es, zunächst den Pflichtunterricht gemäß der Stundentafel und die Verlässlichkeit der Grundschulen zu sichern. „In einem weiteren Schritt können dann die Zusatzangebote, Wahlunterricht, insbesondere der Ganztag, außerschulische Aktivitäten und berufliche Orientierung in den Blick genommen werden“, sagte Tonne.

Von Marco Seng