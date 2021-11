Hannover

FDP und Grüne werfen der Landesregierung vor, zu wenig gegen den herrschenden Lehrermangel zu tun. „Es fehlen 1400 Lehrkräfte in Niedersachsen, vor allem im ländlichen Raum“, sagte der FDP-Bildungsexperte Björn Försterling in einer Aktuellen Stunde des Landtages. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg warf der Landesregierung eine zu kurzsichtige Politik vor, die mit Modellprojekten hantiere anstatt strukturell etwas in der Schulpolitik zu verändern.

Wie sollen Versäumnisse der Coronazeit aufgearbeitet werden?

Försterling sagte zu Beginn der von der FDP beantragten Debatte, dass aktuell 36.000 Lehrerstunden pro Woche fehlten, was etwa 1400 Lehrkräften entspreche. Der Lehrermangel sei schon vor Jahren prognostiziert worden, doch die Regierung habe nicht angemessen reagiert. Wie mit einer solchen Mangelverwaltung die Versäumnisse der Coronazeit aufgearbeitet werden sollen, sei unklar.

Die Abgeordneten Christian Fühner (CDU) und Stefan Politze (SPD) verteidigten die Regierung. Fühner rechnete vor, dass mit den letzten Einstellungsterminen mehr neue Lehrkräfte eingestellt worden seien als alte in Rente gingen. Unter dem Strich habe die Koalitionsregierung 2600 neue Lehrkräfte an die Schule gebracht, sagte Fühner. Politze hob hervor, dass die Unterrichtsversorgung an den Berufsbildenden Schulen jetzt bei über 90 Prozent liege und die Lehrer an den übrigen Schulformen durch die Einstellung von nicht pädagogischem Personal entlastet worden sei.

Tonne: Wir haben bald 3000 neue Lehrer

Auch Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) betonte, man stünde wesentlich besser da als noch zu Beginn der Wahlperiode im Jahr 2017. „Wir haben jetzt 2600 Lehrkräfte mehr und werden im kommenden Jahr die 3000er Grenze erreichen.“ Man habe keinen Mangel an Ausbildungsplätzen oder Studienplätzen an den Universitäten, sondern bundesweit einen Mangel an ausgebildeten Lehrern. Die Grünen führen dies auch auf die Tatsache zurück, dass Grund- und Hauptschullehrer schlechter als Gymnasiallehrer bezahlt werden, jedenfalls in Niedersachsen.

