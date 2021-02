Hannover

An den Haupt- und Förderschulen in Niedersachsen gibt es in diesem Schuljahr viel zu wenig Lehrer. Das geht aus Zahlen zur aktuellen Unterrichtsversorgung in Niedersachsen in diesem Schuljahr hervor, die das Kultusministerium am Montag veröffentlicht hat. Danach haben Hauptschulen nur 93,7 Prozent und Förderschulen 93,2 Prozent der Lehrerstunden, die sie eigentlich nötig hätten.

Die Werte sind noch schlechter als im Vorjahr. Das sei schmerzhaft, weil gerade in diesen Schulformen Pädagogen für den Bildungserfolg der Kinder besonders nötig seien, sagt Björn Försterling (FDP). Für Vertretungsreserven beispielsweise, wenn Lehrer Risikopatienten sind und in der Corona-Krise für den Präsenzunterricht ausfallen, biete die schlechte Unterrichtsversorgung überhaupt keinen Spielraum.

Haupt- und Förderschulen besonders schlecht versorgt

Das Kultusministerium verweist auf gestiegenen Zusatzbedarf, etwa für Inklusion und Sprachförderung. Das sei nicht fair, entgegnet Torsten Neumann vom Verband Niedersächsischer Lehrkräfte. Der Bedarf sei seit Jahren bekannt und hätte längst aufgefangen werden können. Der Lehrerjob an einer Sekundarschule sei einfach nicht attraktiv genug, das belege auch die Tatsache, dass zum neuen Halbjahr wieder einmal nicht alle ausgeschriebenen Stellen hätten besetzt werden können. Das Land müsse endlich alle Lehrer nach A 13 (Monatsgehalt zwischen 4100 und 5400 Euro brutto) bezahlen, bislang verdienen Pädagogen an Grund-, Haupt-, Real- und Oberschulen nur A 12 (3700 bis 4800 brutto monatlich), seit August erhalten sie noch eine Zulage von rund 90 Euro im Monat.

Die Unterrichtsversorgung ist immer nur eine Momentaufnahme eines bestimmten Tages Anfang des Schuljahres: Konkret beziffert der Wert das Verhältnis von Lehrer-Soll- zu Lehrer-Ist-Stunden am 10. September 2020. Es wird also in Beziehung gesetzt, wie viele Lehrer nötig wären und wie viele Pädagogen tatsächlich beschäftigt sind. Wenn Lehrer dauerhaft erkranken oder längere Zeit in Elternzeit gehen, ist das in der Statistik nicht erfasst, genauso wenig wie Zu- oder Abgänge im Kollegium nach dem Stichtag.

Die Statistik erfasst auch nicht, ob wegen der aktuellen Corona-Krise Unterricht in digitalem Format oder teils gar nicht stattfindet.

Lehrerversorgung im Schnitt bei 99 Prozent

Insgesamt liegt die Lehrerversorgung in diesem Schuljahr bei 99 Prozent und damit leicht unter dem Wert des vergangenen Jahres (99,6 Prozent). Das Kultusministerium führt den Rückgang auch auf die gestiegenen Schülerzahlen zurück: So sind in diesem Schuljahr wegen der Rückkehr zu G9 erstmals 13 Jahrgänge zugleich an den Gymnasien, zudem gibt es auch ein leichtes Plus bei den Grundschülern, dem aber ein Minus im Sekundarbereich I gegenübersteht. Insgesamt werden zurzeit 19.200 Schüler mehr unterrichtet als im Schuljahr 2019/20, davon 16.900 an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen.

Nur die Grundschulen sind in diesem Jahr mit 101,5 Prozent so gut versorgt wie im Vorjahr, an den Gymnasien gibt es wegen gestiegener Schülerzahlen einen Rückgang von 102,2 auf 100,2 Prozent. Mittelmäßig versorgt sind die Gesamtschulen mit 98,9 Prozent (99,1), die Realschulen mit 98 (98,1) und die Oberschulen mit 96,1 Prozent (97,1).

Land verspricht Besserung im Laufe des Jahres

Neumann nennt die Lehrerversorgung an den nicht-gymnasialen Schulen „alles andere als zufriedenstellend“. Meistens würden die Haupt-, Real-, Förder- und Oberschulen diese statistischen Werte tatsächlich gar nicht erreichen. „Unterrichtsausfall, fachfremdes Unterrichten und eine hohe dauerhafte Belastung der Lehrkräfte sind die traurige Realität.“ Auch die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Laura Pooth, bezeichnet die Unterrichtsversorgung als „Zumutung“.

Zum 1. Februar 2021 sind laut Ministerium 996 von 1200 ausgeschriebenen Stellen besetzt, es würden aber noch laufend Lehrkräfte eingestellt. Für dieses Jahr sei eine Verbesserung der Unterrichtsversorgung zu erwarten.

Von Saskia Döhner