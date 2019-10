Hannover

In Niedersachsen unterrichten so gut wie gar keine Lehrer, die eine nicht deutsche Staatsbürgerschaft haben: Nach dem jüngsten Bericht des Statistischen Bundesamtes sind nur 0,8 Prozent der Pädagogen im Land ausländische Fachkräfte, in Berlin sind es mehr als sechsmal so viele. Dabei könnte Niedersachsen diese ausländischen Lehrer gut gebrauchen. Denn gerade Schulen in ländlichen Regionen – in der Lüneburger Heide, in Südniedersachsen, aber auch an der Nordseeküste – haben große Probleme, frei werdende Stellen zu besetzen. Lehrer sind Mangelware im Land.

Grüne: Ausländische Fachkräfte gehen im System verloren

Die Grünen im Landtag werfen der Landregierung denn auch vor, dieses wertvolle Potenzial in Zeiten dramatischen Lehrermangels nicht zu nutzen. So kann das Kultusministerium die Frage, wie viele der Lehrer mit ausländischen Wurzeln, die an einem entsprechenden Qualifizierungsprogramm des Landes teilgenommen haben, mittlerweile tatsächlich an einer Schule angestellt worden sind, nicht beantworten. Genauso wenig ist bekannt, ob es überhaupt Interessenten gab, die an einer niedersächsischen Schule arbeiten wollten.

„Offensichtlich scheinen viele Antragsteller im Verfahren verloren zu gehen, und die Antragsbearbeitung scheint unglaublich lange zu dauern“, sagt der Landtagsabgeordnete Belit Onay, der in Hannover für die Grünen zudem Oberbürgermeisterkandidat ist. Er kritisiert: „Es gibt auch es keine genauere Bedarfsanalyse, obgleich der Bedarf an unseren Schulen hoch ist. Das ist angesichts des Fachkräftemangels und der vielen Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache an unseren Schulen nicht nachvollziehbar.“

5600 ausländische Lehrer unterrichten schon in Niedersachsen

Laut Statistischem Bundesamt sind zwischen Ems und Elbe bereits 5600 Pädagogen nichtdeutscher Staatsbürgerschaft an den Schulen tätig – aber es könnten noch viel mehr sein. Wie aus einer Antwort des Landes an die Grünen hervorgeht, haben in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 2037 Lehrer aus dem Ausland die Anerkennung ihrer Ausbildung beantragt. Die meisten Antragssteller kommen aus Polen (368 Anträge seit 2009) und Spanien (272 Anträge) sowie aus den nicht EU-Ländern Russland (212), Ukraine (103) und Syrien (102). Im laufenden Schuljahr sind zum 1. August laut Angaben des Kultusministeriums zehn ausländische Lehrer eingestellt worden, zum 1. Februar waren es acht.

In ihrer Antwort auf die Grünen-Anfrage betont die Landesregierung, dass der Einsatz ausländischer Lehrkräfte an Niedersachsens Schulen ausdrücklich begrüßt werde, auch unabhängig vom aktuellen Bewerbermangel. Denn das Potenzial zugewanderter Fachkräfte zu nutzen, sei ein wichtiges Anliegen der großen Koalition. Sobald die Ausbildung anerkannt sei, könnten sich ausländische Lehrkräfte an den Schulen bewerben, aber auch schon vorher könnten sie dort arbeiten – als Quereinsteiger, pädagogischer Mitarbeiter oder Lehrkraft für muttersprachlichen Unterricht.

Herkunftsprachlicher Unterricht wird oft nicht angeboten

Doch auch das klappt nicht. Eigentlich soll an Grundschulen herkunftssprachlicher Unterricht angeboten werden, wenn mindestens zehn Schüler für dieses Angebot angemeldet sind. Oft fehlen dafür am Ende allerdings die Lehrer. An weiterführenden Schulen ist das nicht anders. Den Vorschlag der Landesschulbehörde, die Kinder könnten doch zusammen mit deutschen Schülern Arbeitsgemeinschaften an Gymnasien oder Gesamtschulen belegen, stößt bei den betroffenen Eltern auf klare Ablehnung. Es sei ein Unterschied, ob ein Kind von Anfang an zweisprachig aufwachse oder ob es erst mit zehn Jahren eine vollkommen fremde Sprache neu lerne, sagt ein Vater aus Hannover. Man könne diese beiden Schülergruppen unmöglich zusammen etwa in eine Spanisch-AG stecken.

Auch beim herkunftssprachlichen Unterricht fehlt dem Land der Überblick. Man erfasse keine Gründe, warum dieser Unterricht an einer Schule nicht zustande komme, heißt es in der Antwort der Landesregierung auf die Grünen-Anfrage. „Anstatt aktiv Lehrkräfte beispielsweise über zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten gezielt zu gewinnen, hat es in den letzten Jahren hierzu keine besonderen Aktivitäten gegeben“, bemängelt Onay. So hätte das Land im Einstellungsverfahren auf solche Stellen zum Beispiel ausdrücklich hinweisen können. Zahlreiche Studien belegten, dass Unterricht in der Herkunftssprache auch den Zugang zum Deutschen erleichtere.

