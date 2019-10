Hannover

Im nächsten Schuljahr werden gleich aus mehreren Gründen besonders viele Pädagogen an den Schulen benötigt. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne wird daher 2020 so viele Lehrer einstellen wie noch nie zuvor, ausgeschrieben werden sollen insgesamt 3700 Stellen.

Mehr Bedarf durch 13 Abiturjahrgänge

Zum einen werden wegen der Umstellung auf das sogenannte G9 an den Gymnasien ab Sommer 2020 erstmals wieder 13 Jahrgänge gleichzeitig unterrichtet. Von den allein dafür benötigten 1250 zusätzlichen Pädagogen sind schon in den Vorjahren mehrere Hundert vorab eingestellt worden, die aber zwischenzeitlich zunächst an anderen Schulformen ausgeholfen habe. Sie werden nun im nächsten Jahr zurück an ihre Stammschulen – also die Gymnasien – geholt, und dann droht an Oberschulen, Haupt- und Realschulen eine große Lücke. Dort fehlen ohnehin schon seit Langem Bewerber auf offene Stellen. Viele Nachwuchskräfte studieren lieber gymnasiales Lehramt, weil Gymnasiallehrer besser bezahlt werden und mit 23,5 Wochenstunden die geringste Unterrichtsverpflichtung haben.

Mehr Grundschullehrer dringend nötig

An den Grundschulen werden immer mehr Lehrer nötig, weil seit 2014 die Geburtenzahlen steigen und 2020 erstmals wieder mehr Sechsjährige eingeschult werden. Außerdem wächst der Personalbedarf durch die Ganztagsschulen und die Inklusion. Bei immer mehr Kindern wird ein Förderbedarf festgestellt, neben Lernschwäche sind es oft Verhaltensprobleme.

„Lieber Quereinsteiger als gar kein Unterricht“

Die Sicherung des Kernunterrichts habe im nächsten Schuljahr die oberste Priorität, sagte Tonne am Montagabend vor Journalisten in Hannover. Bereits zum 1. Februar 2020 sollen darum 1350 Stellen ausgeschrieben werden, zum 1. August 2020 dann noch einmal 2350 Stellen. Das sind rund 450 Stellen mehr als in diesem Sommer ausgeschrieben worden sind. Insgesamt wurden im Kalenderjahr 2019 rund 3100 Pädagogen eingestellt.

Wenn sich keine Bewerber für freie Stellen fänden, müsste man nach anderen Lösungen suchen. „Unterricht über Quereinsteiger, die in mindestens einem Fach einen Masterabschluss haben müssen, ist immer noch besser als gar kein Unterricht.“ Allerdings sind im laufenden Schuljahr weniger Quereinsteiger eingestellt worden als zuvor: Ihr Anteil sank von rund 12 auf 7,9 Prozent.

Das Einstellungsverfahren für das erste Halbjahr des laufenden Schuljahres ist jetzt abgeschlossen. Insgesamt wurden zum 1. August 1789 Lehrer eingestellt. Damit sind 94 Prozent der ausgeschriebenen Stellen besetzt. „Das ist ein respektables Ergebnis“, findet der Minister. Die Unterrichtsversorgung werde bei knapp 100 Prozent liegen, an den Grundschulen und Gymnasien leicht darüber.

Mehr Bewerber als Stellen

Zwar habe es mehr Bewerber als freie Stellen gegeben – so hatten sich 2400 Interessierte für die 1900 offenen Stellen gemeldet –, aber entweder habe die Fächerkombination nicht gepasst oder die Bewerber seien nicht bereit gewesen, außerhalb ihres Wunschortes zu unterrichten. Wie es hieß, hätten sich Bewerber auch geweigert, innerhalb Hannovers eine Schule in einem anderen Stadtteil zu wählen, wenn sie nichts in ihrem Wunschviertel gefunden hätten. Manchmal hätten aber auch die Schulen die Interessenten abgelehnt. Das Ministerium prüft derzeit, ob Bewerber, die bereits sind, in weniger attraktive Gegenden zu gehen, eine Dorflehrerprämie erhalten können. Sogenannte Mangelfächer bleiben an allen Schulformen Musik, Kunst, Werte und Normen, Chemie und Physik, an den Gymnasien auch Mathematik, an den Grundschulen zudem Sport und Werken.

Unterricht wichtiger statt Projekte in Schulbehörden?

Um die Unterrichtsversorgung zu sichern, will Tonne auch prüfen, ob die Lehrer, die für Projekte ins Kultusministerium, in die Landesschulbehörde oder das Niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung abgeordnet seien, nicht kurzfristig zurück an ihre Stammschulen geholt werden müssen, um dort zu unterrichten. „Wir stellen alles auf den Prüfstand“, sagte der Minister. „Es geht aber immer nur um befristete Maßnahmen.“

Das Land stelle schon seit Längerem mehr Lehrer ein als aus dem Dienst ausschieden, sagte Tonne. 2019 seien es rund 800 Lehrer mehr gewesen, zum 1. Februar 2020 sollen 1350 Stellen ausgeschrieben werden. Es würden aber vermutlich nur 780 Kräfte in Pension gehen. Das heißt, erneut werden rund 500 Lehrer über Bedarf eingestellt.

Schlechtere Einstellungschancen für Gymnasiallehrer

Studierende, die ein Lehramtsstudium aufnehmen wollten, sollten bedenken, dass die Einstellungschancen für Gymnasiallehrer sich ab 2020 deutlich verschlechterten, mahnte Tonne, während an Grund-, Haupt- und Realschulen weiterhin Pädagogen fehlten. In Bayern und Baden-Württemberg gebe es schon jetzt zu viele Gymnasiallehrer auf dem Markt, das gelte bald auch in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

