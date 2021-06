Unwetter in Niedersachsen: Auto bei Northeim unter Schlammmassen begraben

Northeim

Mehr als 100 Feuerwehrkräfte sind am Freitag und Sonnabend aufgrund einer Unwetterfront im Landkreis Northeim im Einsatz gewesen. Unter anderem wurde ein Auto von Schlammmassen begraben und zerstört.

Betroffen waren nach Angaben des Pressesprechers der Kreisfeuerwehr Northeim, Joel Fröchtenicht, die Stadtgebiete Uslar und Dassel. Anwohner meldeten am Freitagabend gegen 21.10 Uhr einen Erdrutsch im Bereich der Ortsdurchfahrt Gierswald bei Uslar. Nach Angaben Fröchtenichts war im Bereich des dortigen Heidwegs die Böschung oberhalb einer Stützmauer abgerutscht. Die Schlammmassen begruben ein geparktes Auto sowie die Straße unter sich.

Zahlreiche Einsätze aufgrund des Wetters hat es am Wochenende für die Feuerwehren im Landkreis Northeim gegeben. Quelle: r /Feuerwehr Northeim

Bürger stellen eigene Trecker bereit

Durch die Einsatzkräfte sei die Gefahrenstelle abgesichert und die Straße mithilfe zweier aus der Bevölkerung bereitgestellten Treckern sowie des Tanklöschfahrzeuges der Ortsfeuerwehr Volpriehausen von den Schlammmassen befreit worden. „Des Weiteren wurde eine überlaufende Baugrube durch die Kräfte abgepumpt“, so Fröchtenicht. Der Einsatz habe rund eine Stunde gedauert.

Im Raum Dassel kam es am Sonnabendmittag zu mehreren Unwettereinsätzen. Straßen wurden überflutet, teils mit Schlamm bedeckt und ein Keller sowie eine Scheune liefen voll Wasser. Die Feuerwehren aus Dassel, Markoldendorf, Eilensen, Deitersen, Amelsen und Mackensen waren im Einsatz. Auch hier hat die Bevölkerung mit landwirtschaftlichen Gerätschaften unterstützt, so Fröchtenicht.

Die Stadt Göttingen erwischten die Regenfälle erst am Sonnabendnachmittag so richtig. In einem Keller am Greitweg stehe das Wasser, ebenso in Hetjershausen, berichtete der Sprecher der Göttinger Feuerwehr, Frank Gloth. In Hetjershausen kümmere sich die Ortsfeuerwehr darum, so Gloth.

