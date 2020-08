Hannover/Göttingen/Wolfsburg

Der Herbst kündigt sich am Mittwoch in Deutschland mit dem Sturmtief „Kirsten“ an. Es bringt Sturmböen mit einer Geschwindigkeit zwischen 60 und 85 Stundenkilometern mit sich, gerade in Niedersachsen weht es nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Dienstag besonders kräftig. In der Nordhälfte kommt bei Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad kräftiger Regen dazu, im Süden bleibt es trocken und bei Temperaturen bis zu 28 Grad sonnig.

Das Portal Unwetterzentrale hat am Dienstag bereits eine Warnung der dritthöchsten Stufe vor Sturm und Orkan herausgegeben. Und auch der DWD warnt mittlerweile vor „Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 85 km/h“. Vereinzelt könnten die Böen auch 95 km/h erreichen.

Anzeige

Feuerwehr warnt vor umherfliegenden Gegenständen

Die Feuerwehr gab vorsorglich allgemeine Tipps für das richtige Verhalten, um Schäden und drohende Gefahren bei Herbststürmen zu verringern. So weit wie möglich sollten Pavillons, Zelte oder Bauzäune gesichert oder abgebaut werden. Auch Gartenmöbel und Mülltonnen machten sich bei Sturm gerne selbstständig und könnten zur Gefahr werden, warnte der Kreisfeuerwehrverband Aurich.

Weitere HAZ+ Artikel

Spätestens in der Nacht ist der herbstliche Spuk schon wieder vorbei, allerdings nur kurz. Für Donnerstag wird laut DWD zunächst ruhiges Wetter bei 20 bis 25 Grad erwartet, am Freitag wird es ungemütlich: Viele Wolken ziehen auf, Regenfälle breiten sich aus, vereinzelt ausgestattet mit Blitz und Donner. Für das Wochenende ist keine Besserung in Sicht.

Die Wettervorhersage

Lesen Sie auch

Von RND