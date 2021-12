Wremen

Das Hotel auf dem Nordseedeich passt zu Bodo Janssen. Ruhig ist es im Upleven in Wremen (Kreis Cuxhaven). Die Gäste gehen in Hausschuhen durch die Flure. Handys sind außerhalb der Zimmer tabu. Bis zu sechsmal täglich trifft sich, wer möchte, im Meditationsraum für eine halbe Stunde in Stille. Der Chef der Upstalsboom-Kette, zu der das Hotel gehört, ist für zwei Tage zu Gast. Bodo, wie ihn hier alle nennen, sammelt mit Interessierten aus seinem Unternehmen und anderen Branchen wie so oft Antworten auf Fragen, die jeden Einzelnen und den Betrieb voranbringen sollen. „Was haben andere davon, dass es mich gibt?“, lautet eine davon.

Bei Pater Anselm Grün gelernt

Geht das mit rechten Dingen zu? Auch die Mitarbeiterrunde nimmt auf Meditationsbänken Platz. Jeder sucht in der Stille nach Wünschen, Fähigkeiten, Visionen. „Glückliche Menschen“ hat der Chef als Ziel genannt. Glückliche Mitarbeiter, glückliche Gäste. Die unkonventionelle Art zu führen hat Janssen bei Benediktinerpater Anselm Grün gelernt und um wissenschaftliche Erkenntnisse von Neurobiologen wie Gerald Hüther ergänzt. Er hat dann viele Angestellte mit ins Kloster genommen und einen so radikalen „Upstalsboom-Weg“ eingeschlagen, dass ihm Kritiker außerhalb des mittelständischen Familienbetriebs schon mal unterstellten, eine Sekte gegründet zu haben.

Ruhe und Gemeinschaft: Das Upleven in Wremen ist nicht nur wegen seiner Lage auf dem Deich ein besonderes Hotel. Quelle: Gabriele Schulte

Doch es gibt keinen Zwang; wer nicht mitmacht, erleidet keine Nachteile. Der Umgang ist demokratisch. Sogar die Löhne werden offen ausgehandelt, wobei der Geschäftsführer sich mit 75.000 Euro im Jahr begnügt, dem 4,9-fachen des niedrigsten Gehalts. Für kommendes Jahr ist bei der Zusammenkunft in Wremen eine Erhöhung um 5 Prozent für alle und ein vorgezogener Mindestlohn von 12 Euro vereinbart worden. „Ich bekomme dann auch 5 Prozent mehr“, erzählt Bodo Janssen im Anschluss im Upleven-Speiseraum, wo die Gäste bei meist vegetarischen Mahlzeiten zu Gesprächen zusammenfinden.

Umsatz während Corona gesteigert

Es ist kein bloßer Schein, sondern wird von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in verschiedenen Upstalsboom-Hotels glaubhaft bestätigt: Besondere Angebote, gemeinschaftlich abgestimmte Aktionen und viel Mitbestimmung führen zu einer Zufriedenheit, die ausstrahlt – und die auch wirtschaftlichen Erfolg mit sich bringt. Der Unternehmer erzählt: „Bis vor der Pandemie wurden wir manchmal als Schönwetterpiloten bezeichnet.“ Von „esoterischem Kram“ und „Sozialromantik“ sei die Rede gewesen. „Inzwischen sind diese Stimmen verstummt.“

Im Corona-Jahr 2020 sei das Ergebnis, gegenläufig zur Branchenentwicklung, sogar noch gesteigert worden. Als nur noch Geschäftsreisende aufgenommen werden durften, hätten die Mitarbeiter der jeweiligen Hotels Einsparmöglichkeiten zum Beispiel in Wellnessbereichen gefunden. Zudem fielen für das Unternehmen die Klostertage und weitere Reisen über Monate weg. Entwicklungsrunden fanden – kostengünstiger – online statt.

„Man sieht, dass er dahinter steht“, sagt Hotelkoch Nico Ernst über Bodo Janssen. Quelle: Gabriele Schulte

Upstalsboom hat einen ereignisreichen Weg hinter sich. Der Wandel hat viel mit Janssens Wachsen zu tun. Aus einem Barkeeper und glatt rasierten Cover-Model in dauernder Partylaune hat er sich zu dem ruhigen, zugewandten Bartträger im unauffälligen Kapuzenpulli entwickelt, der sich im Upleven Teewasser aufkocht. Aus einem Sohn aus reichem Haus in der Hand von Entführern und später einem angsteinflößenden Manager, dem Mitarbeiter reihenweise davonliefen, wurde Bodo, der Vorzeigechef. „Vom Saulus zum Paulus“, so sagt er es selbst.

Model und „Mister Summer“

Alles wäre ohne Krisen nicht so gekommen. 24 Jahre alt ist Janssen, als er am 6. Juni 1998 gekidnappt wird. Er ist aus Emden zum BWL-Studium nach Hamburg gezogen, fühlt sich aber in St. Pauli mehr als an der Uni zu Hause, feiert durch und betreibt eine mobile Cocktailbar. Auf dem Kiez hatte ihn auch eine Modelagentur entdeckt, und Bodo ist 1995 zum „Mister Summer“ gewählt worden. ,,Nie zuvor und nie danach habe ich so viele Rauschmittel konsumiert“, schreibt er später in seinem Sachbuch „Die stille Revolution“. ,,Heute trinke ich nicht mal mehr Alkohol.“

Ein vermeintlicher Freund lockt den Unternehmersohn in einen Hinterhalt, den Entführer aus Südosteuropa in einem der Grindelhochhäuser vorbereitet haben. In der Wohnung fesseln sie ihn, verbinden ihm die Augen, halten ihn acht Tage fest, drohen Verstümmelungen an und versetzen ihn mit einer Pistole in Todesangst. Obwohl Janssens Eltern, die sich in der Baubranche hochgearbeitet haben, die verabredeten drei Millionen Mark Lösegeld zahlen, ist es ein Einsatzkommando der Polizei, das den jungen Mann schließlich befreit.

Mitarbeiter auf der Suche: Bodo Janssen im Seminarraum des Hotels Upleven. Quelle: Gabriele Schulte

Janssens Frau Claudia – sie lernen sich erst sechs Jahre später kennen – sitzt zufällig in einem Linienbus, der wegen des Einsatzes gestoppt wird. Damals ärgert sich die Medizinstudentin über den Zwangshalt. Heute haben die beiden drei Kinder, die sie vor der Öffentlichkeit abschirmen.

Upstalsboom-Teilinsolvenz vor 20 Jahren

Nach der Befreiung nimmt Janssen sein Jetset-Leben erst mal wieder auf. ,,Stille war ein Horror für mich“, weiß er noch. Das Studium schließt er nicht ab. Er kehrt nach Emden zurück, saniert und übernimmt ein Sportzentrum, das seinem Vater gehört, gibt dort Fitnesskurse. Unabhängig davon kommt es nun bei Upstalsboom zu einer Krise. Nach einer Teilinsolvenz 2001 und dem Wegfall des ursprünglichen Baugeschäfts bleibt von dem Familienunternehmen nur das Hotelmanagement übrig. 2004 entschließt sich der Sohn nach langem Zögern zum Einstieg.

Ein Upstalsboom-Baum benennt in jedem der Hotels Werte und Visionen der Mitarbeiter. Quelle: Gabriele Schulte

Mit Blick auf das im Studium Gelernte führt er ein Qualitätsmanagement ein. Die Familie kauft Hotels, unter anderem das Borkumer Seehotel. Im Mai 2007 folgt ein weiterer Schicksalsschlag. Werner Hermann Janssen (63) verunglückt tödlich mit seiner Cessna. Seine Frau Gretchen, Sohn Bodo und zunächst auch Tochter Insa führen das Unternehmen weiter. Trotz der Trauer gerät Bodo in eine Art Managementfieber, übernimmt weitere Hotels, der Umsatz wächst. ,,Mit jeder belegten Effizienzsteigerung stieg mein Selbstbewusstsein“, sagt er rückblickend.

Mitarbeiter früher unzufrieden

Bei den Mitarbeitern kam der auf Zahlen fixierte und überhebliche Stil nicht gut an. Upstalsboom verlor überdurchschnittlich viele Angestellte und hatte es schwer, neue zu gewinnen. 2010 konstatierte ein Personalchef in den Hotels ein Klima der Angst, seine Umfrage ergab in Schulnoten eine durchschnittliche Mitarbeiterzufriedenheit von vier bis fünf. Eine der anonymen Antworten lautete: „Wir brauchen einen anderen Chef als Bodo Janssen.“ Bei der Präsentation hatte der Geschäftsführer das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren.

Dieser Schock führte ihn nach Würzburg, zu einem Seminar für Führungskräfte mit Pater Anselm Grün. Auf der, wie Janssen sagt, „rettenden Insel“ Kloster suchte er nach Sinn und erlernte Rituale, die Ruhe vermitteln. Ihm wurde klar: „Nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen.“

„Überrasche den Alltag“: Corina Wilkens empfängt Gäste im Restaurant des Landhotel Friesland in Varel. Quelle: Vivien Caspers

Das gelingt bei Upstalsboom seitdem überzeugend. Das Unternehmen ist zum „Top-Arbeitgeber“ gekürt worden, und Mitarbeitende geraten ins Schwärmen – auch ohne dass Vorgesetzte zuhören. Im Upleven äußert sich Koch Nico Ernst begeistert darüber, Fähigkeiten auch abseits des engeren Arbeitsfelds einbringen zu können. Er hat nicht nur beim Umbau des vor 2020 leer stehenden damaligen „Deichgraf“-Hotels geholfen, sondern im Upleven auch Gästen einen Sportkurs angeboten. Auf Einkehr im Kloster hat der 28-Jährige lieber verzichtet. „Das Religiöse ist nichts für mich“, sagt der Koch. Genossen habe er dagegen, im Upleven ein paar Tage probe zu wohnen. Janssens sei kein Selbstdarsteller, seine Philosophie echt. „Man sieht, dass er dahinter steht.“

Upstalsboom steht für die Freiheit der Friesen Upstalsboom ist einer der führenden Ferienanbieter an der deutschen Nord- und Ostsee. Geschäftsführer sind Bodo Janssen (47) und – noch bis Ende 2021 – seine Mutter Gretchen Janssen (76). Das Familienunternehmen mit Sitz in Emden betreibt zehn Hotels im Drei- bis Fünf-Sterne-Segment sowie 60 Ferienwohnanlagen und bietet außerdem Investoren und Eigentümern von Ferienimmobilien Serviceleistungen an. Die Hotels auf Borkum, in Emden, Varel und Schillig gehören dem Unternehmen, bei den anderen ist Upstalsboom Pächter. Der Name Upstalsboom ist mit der Friesischen Freiheit verbunden – dem im Mittelalter verliehenen Recht, keinen Herrn außer dem Kaiser über sich zu haben. Karl der Große soll sie der Legende zufolge den Friesen geschenkt haben, nachdem friesische Kämpfer im 9. Jahrhundert die Römer besiegt hatten. Die moderne Geschichtsforschung schreibt die Friesische Freiheit Karl dem Dicken zu, der sie 885 nach einem Sieg über die Normannen verliehen habe. Das altfriesische Wort Upstalsboom bezeichnet den Baum, an dem die Pferde befestigt wurden, wenn sich die Häuptlinge der autonomen Landesgemeinden bei Aurich zu Beratungen und Feiern trafen.

Eine Autostunde entfernt in Varel sagt Corina Wilkens, seit elf Jahren Servicekraft im Upstalsboom- Landhotel Friesland: „Ich fühle mich hier pudelwohl.“ Es gebe große Freiräume bei der Gestaltung des täglichen Tuns und der Arbeitszeit, dazu bedeutsame Erlebnisse. Die Erinnerung an eines davon ruft bei der 47-Jährigen bis heute Gänsehaut hervor. In Ruanda durfte sie mit Kollegen Spenden für eine Schule überreichen. Schulbauten in Afrika sind bei Upstalsboom Teil des gemeinschaftlichen Engagements, ebenso ehrenamtliche Aktionen in Norddeutschland.

„Überrasche den Alltag“

„Überrasche den Alltag“ steht auf einem Button auf Wilkens Bluse. Die lebenslustige Frau, in Varel zuständig für den Frühstücksservice, hat das als für sie passendes Anliegen ausgesucht. Tatsächlich strahlt sie auch gegenüber den Gästen freundliche Ausgeglichenheit aus. Solche gute Stimmung überträgt sich auf die Gäste, wie hohe Weiterempfehlungsraten zeigen. Und die neuen Corona-Beschränkungen? „Wir suchen Lösungen“, sagt Wilkens. Das funktioniere auch in der Pandemie.

Bodo Janssen hat sechs Bücher über den „Upstalsboom-Weg“, über Meditation und andere Kraftquellen veröffentlicht, eins davon mit Anselm Grün. Nach der Vermarktung des aktuellen, das „Stille“ heißt, will er sich aus der Öffentlichkeit langsam zurückziehen, nicht jedoch aus dem Unternehmen. „Es geht darum, den Namen Upstalsboom von meinem Namen zu entkoppeln“, sagt er. Jedes Hotel solle ein eigenes Profil entwickeln, so wie es das Upleven mit seinen Meditationsangeboten und stabilen Tagesstrukturen getan hat.

Der Hamburger Oliver Scheit war mit der Idee auf Janssen zugekommen, der frühere IT-Mann ist nun in Wremen Hoteldirektor. Im Upleven läutet am Abend wieder eine Klangschale Stille ein. Janssen fährt diesmal nach Emden zurück, zu seiner Familie. Wie stets wird er um 4.15 Uhr aufstehen und meditieren. Ganz für sich.

Von Gabriele Schulte