Verordnete Weihnachtsruhe und Böllerverbot – Partystimmung in der Stadt kommt an diesen Tagen wohl weniger auf. Wer sich da lieber bei einer spontanen Reise in die Natur zurückziehen möchte, hat einige Möglichkeiten – trotz guter Buchungslage. Sowohl in der Lüneburger Heide und im Harz als auch an der Nordsee gibt es noch freie Unterkünfte.

Lüneburger Heide: Fast ausgebucht – wie vor der Corona-Pandemie

Laut Ulrich von dem Bruch, dem Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH, liegt die Auslastung der Ferienwohnungen und Hotels bei 92 Prozent. Ein paar freie Angebote gibt es also noch. „Wir sind damit auf dem Niveau der Vorjahre, und das ist für dieses Jahr ein toller Erfolg“, so von dem Bruch. Die Heide eignet sich „wegen ihrer Weite sehr gut für einen Kurzurlaub“. Im autofreien Naturschutzgebiet der Heide können Wanderer der Stille der Natur lauschen. Sollte genug Schnee liegen, werden die Langlaufloipen gespurt. In den Altstädten von Lüneburg und Celle gibt es außerdem Fachwerkhäuser zu besichtigen. Auf der Website des Tourismusverbandes www.lüneburger-heide.de finden sich letzte freie Unterkünfte. Telefonisch ist der Verband unter (04131) 309 39 60 erreichbar.

Wangerooge und Spiekeroog: Thalasso-Therapie und Wellness am Meer

Auch bei kaltem Wetter einen Spaziergang wert: Die Dünen und der Strand von Spiekeroog. Quelle: Wolfgang Stelljes/dpa

„Wer noch auf die Inseln reisen möchte, findet bestimmt noch ein Plätzchen, sollte sich aber nicht zu viel Zeit lassen“, sagt der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Ostfriesische Inseln, Göran Sell. Freie Unterkünfte gibt es etwa auf Wangerooge und Spiekeroog. Bei Wellnessangeboten wie einer Thalasso-Therapie mit Meerwasser oder einem Meersalz-Peeling können Inselgäste hier einen ruhigen Jahreswechsel erleben. Auch auf Baltrum, der kleinsten Insel der Kette, stehen noch Ferienwohnungen zur Verfügung. Bereits ausgebucht ist dagegen Norderney. Auf der Website des Verbandes www.ostfriesische-inseln.de finden sich noch letzte Unterkünfte. Telefonische Beratung gibt es unter (0 49 22) 93 31 20.

Cuxhaven: Küstenheide und Wattenmeer

Ein Spaziergänger steht im Watt vor Cuxhaven und fotografiert die Insel Neuwerk. Quelle: Sina Schuldt/dpa

In Cuxhaven „könnte die Buchungslage besser sein“, sagt Michael Glüsing von der Cux-Tourismus GmbH. Wegen der Weihnachts- und Neujahrsruhe sind Veranstaltungen wie Festtagsmärkte oder öffentliche Feuerwerke abgesagt. In Hotels und Restaurants gilt ein Tanzverbot. Glüsing empfiehlt daher „den Genuss der Natur in der Küstenheide und am Weltnaturerbe Wattenmeer“. Strandspaziergänge sind „auch gut für die Atemwege“. Dafür sollten sich Urlauber etwas länger Zeit nehmen, denn es gebe noch vereinzelte Kapazitäten in allen Preiskategorien, allerdings nicht unbedingt für zwei Nächte, sondern für länger, so Glüsing. Unter www.cuxhaven-tours.de finden Interessierte Unterkünfte. Die Cux-Tourismus GmbH ist außerdem telefonisch unter (0 47 21) 40 42 00 erreichbar.

Amrum, Föhr und Helgoland: Dünen, Festmeile und Robbenbabys

Eine junge Kegelrobbe und das Muttertier liegen am Strand der Düne vor der Hochseeinsel Helgoland. Quelle: Bodo Marks/dpa

Frische Meerluft und den Blick auf das Wasser bieten auch die Schleswig-Holsteinischen Inseln Amrum, Föhr und Helgoland. Laut Caroline Löcherer von der Amrum Touristik sind die Unterkünfte auf der Insel zu etwa 85 Prozent ausgebucht: „Für Kurzentschlossene sind also noch Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Ferienhäuser buchbar.“ Die Dünenlandschaft und der Strand bieten Ruhe. Besucher können aber auch den Amrumer Leuchtturm oder das historische Friesenhaus „Öömrang Hüs“ besichtigen. Das Naturzentrum mit naturkundlicher Ausstellung hat ebenfalls geöffnet, und am 2. Januar gibt die Harfenistin Silke Aichhorn ein Konzert. Auf www.amrum.de oder telefonisch unter (0 46 82) 9 40 30 gibt es Unterkünfte und Beratung.

Auf Föhr gibt es zwar noch Unterkünfte, aber die Auswahl ist so kurzfristig etwas kleiner als sonst. „Viele Unterkunftsbetriebe haben uns zurückgemeldet, dass sie ähnlich gute oder leicht bessere Buchungszahlen als in den Jahren vor der Pandemie vermerken“, sagt Anna-Katharina Preißler, Sprecherin der Föhr Tourismus GmbH. Die Besucher schätzen die Ruhe, besonders in den kleinen Inseldörfern. „Ein bisschen trubeliger ist es im Inselstädtchen Wyk“, so Preißler. Dort gibt es an der Promenade eine kleine Festmeile mit Verkaufs- und Essensständen, die am 31. Dezember bis 22 Uhr geöffnet hat. Zudem finden um den Jahreswechsel Lesungen und Konzerte statt sowie Führungen durch die Stadt, das Watt und Museen. Auf www.foehr.de/buchen oder telefonisch unter (0 46 81) 30 26 gibt es Informationen zu verbleibenden Unterkünften.

Wer den Jahreswechsel auf Helgoland verbringen will, muss schnell sein: Am 31.12. fährt das letzte Schiff aus Cuxhaven auf die Insel. Die Reise könnte sich aber lohnen, denn auf der Nachbarinsel Dünen kommen seit Anfang November die Kegelrobbenbabys zur Welt. Aktuell gibt es 620 von ihnen zu bestaunen. Trotz vieler spontaner Anfragen gebe es noch einige Unterkünfte, so Petra Fenske von der Touristinformation. Unter www.helgoland.de oder unter der Telefonnummer (0 47 25) 80 88 08 bekommen Kurzentschlossene Beratung zu Unterkünften und Inselführungen.

Der überzuckerte Harz: Natur und Kultur

Leichter Schneefall sorgt für winterliche Stimmung in Wernigerode. Quelle: Matthias Bein/dpa

Wer statt ans Meer lieber in die Berge möchte, hat es nicht weit in den Harz. Dort sind viele Unterkünfte schon gebucht, aber nicht so viele wie vor der Pandemie, sagt Andreas Lehmberg, Geschäftsführer des Harzer Tourismusverbandes. Lehmberg beobachtet eine Verunsicherung wegen der Corona-Regelungen, denn für gewöhnlich ist der Harz ein beliebtes Reiseziel zum Jahreswechsel: „Das Besondere hier ist die Kombination aus Natur und Kultur. Bei Schnee kann man Wintersport treiben, aber es gibt auch Bergwerksmuseen und mehrere Unesco Welterbestätten.“ Viele Besucher hoffen auf winterliche Stimmung. „Es ist derzeit weiß überzuckert und leicht winterlich“, so Lehmberg. Besonders gefragt seien Wernigerode, Goslar und Braunlage. Der Verband rät aber gerne auch zu weniger bekannten Orten wie den sieben Oberharzer Bergstädten. Beratung zu Unterkünften gibt es auf der Website des Verbandes www.harzinfo.de oder telefonisch unter (0 53 21) 3 40 40.

Welche Corona-Regelungen gelten für Reisende aus Niedersachsen?

In Schleswig-Holstein gilt auf den Schiffen für die Fahrt zur Insel 2G, in den Unterkünften 2G plus. Bei Anreise muss ein aktueller Corona-Test vorgelegt werden, und man muss sich jeden Tag testen lassen. Die Testpflicht entfällt für jene, die schon eine Auffrischungsimpfung erhalten haben. In Niedersachsen gilt bei Anreise 2G plus. Danach muss man alle zwei Tage getestet werden. Beschränkt die Unterkunft ihre Auslastung auf maximal 70 Prozent, gilt nur die 2G-Regel. In Sachsen-Anhalt gilt in Unterkünften 2G. Einzelne Landkreise oder kreisfreie Städte können aber weitere Einschränkungen erlassen.

