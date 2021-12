Braunlage

Kaum ein Auto steht auf dem Parkplatz bei der Wurmbergseilbahn in Braunlage. Ein Räumfahrzeug schiebt den mehrere Zentimeter hohen Schnee von den Parkflächen an die Seite. Ein paar Meter weiter, im Empfangsgebäude der Seilbahn, ist es zwar ebenfalls leer – aber laut. Im Minutentakt klingelt das Handy von Fabian Brockschmidt. Er ist Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn. Gerade hat er mit dem Ordnungsamt wegen den Corona-Regeln telefoniert. Kaum legt er auf, bimmelt das Handy schon wieder. Am Tag zuvor hat er insgesamt mehr als 120 Telefonate geführt, erzählt er – Gespräche mit Behörden, Mitarbeitenden oder Journalisten.

Wurmberg: Seilbahn startet erst später

Bei Brockschmidt und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern laufen die Vorbereitungen für den Start in die Wintersaison auf Hochtouren. Bereits am Sonnabend und damit zwei Wochen vor Weihnachten wollen die Betreiber der Wurmbergseilbahn starten. Skifahren und Rodeln wird möglich sein, auch die Skischule, der Skiverleih und die Restaurants öffnen dann. So früh habe man seit acht Jahren nicht loslegen können, heißt es von den Betreibern der Wurmbergseilbahn. Den Start macht das Skigebiet am Hexenritt. Sechs Pisten und drei Abfahrten können die Gäste ab dem Wochenende befahren. Der Rest der Anlage auf Niedersachsens höchstem Berg soll später geöffnet werden, voraussichtlich ab dem 18. Dezember.

Ab Sonnabend sollen die Lifte auf dem Hexenritt wieder ihren Betrieb aufnehmen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Bevor es aber losgehen kann, sind noch einige Fragen offen. Das liegt vor allem an der Corona-Pandemie. Unklar ist etwa, unter welchen Bedingungen die Kabinenbahn starten kann. „Wir wissen nicht, wo wir stehen“, sagt Brockschmidt. Trotzdem wirkt er ziemlich gefasst. Er wolle das Hygienekonzept für die Gondelbahn nun noch mal erneuern. Ob 2G oder 2G plus – bevor diese Frage geklärt ist, sollen die roten Seilbahnen im Depot stehen bleiben. „Es ist alles ein bisschen schwierig.“

Winter im Harz: Mal gilt 2G, mal 2G plus

Fest stehen hingegen die Regeln für einen Besuch auf dem Hexenritt. „Dort gilt 2G, das wird am Parkplatz kontrolliert“, sagt der Betriebsleiter. Es bekommen also nur vollständig Geimpfte und Genesene Eintritt. In der Gastronomie hingegen gilt 2G plus. Hier brauchen Besucherinnen und Besucher zusätzlich noch ein negatives Testergebnis. Ausgenommen von der Testpflicht sind Menschen, die bereits eine Auffrischimpfung erhalten haben. Um auch vor Ort einen Test machen zu können, soll ab Sonnabend ein Testzentrum an der Talstation der Seilbahn eröffnen.

Gäste müssen sich mit der Luca-App anmelden. Sie erhalten für den Besuch oben auf dem Hexenritt zudem ein Bändchen. Das soll jeden Tag eine andere Farbe haben – „damit niemand am nächsten Tag ohne Kontrolle reinkommt“. An Wartebereichen, Liften und in Gebäuden herrsche FFP2-Masken-Pflicht. Brockschmidt wolle erst mal gucken, wie gut das Konzept funktioniert. „Dann schauen wir weiter.“

Borkenkäfer macht auch beim Beschneien Probleme

Trotz des Stresses durch die Vorbereitungen: Brockschmidts Stimmung ist gut. „Innerlich freue ich mich sehr darauf, dass wir nun schon öffnen können“, sagt er. Dazu habe auch das Wetter beigetragen. „Die Kälte war gut für uns.“ Auf der Piste lägen bereits 30 Zentimeter Schnee. Etwa die Hälfte davon ist echter Schnee, der Rest sogenannter technischer Schnee. Dafür haben Brockschmidts Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der vergangenen Woche die Schneekanonen wieder in Betrieb genommen.

Rüdiger Meyer steuert am Computer die Beschneiungsanlage. Daneben ist er auch als Pistenraupenfahrer unterwegs, um den Schnee zu verteilen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Einer von ihnen ist Rüdiger Meyer. Als Beschneier steuert er am Computer die 15 Kanonen und 100 Lanzen. Bei einer Lanze handelt es sich um ein schräges dünnes Rohr, mit dem der technische Schnee erzeugt wird.

So entsteht technischer Schnee Mit Technik zu weißen Pisten: Schneekanonen helfen dabei, Skigebiete auch dann befahrbar zu halten, wenn es nicht genug schneit. Sie produzieren den Schnee mit Wasser und Luft selbst. Am Wurmberg kommt das Wasser dazu aus der Warmen Bode und wird in einen Speichersee geleitet, sagt Fabian Brockschmidt, Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn. Daraus leiten Schläuche es in die Schneekanonen und Lanzen, wo das Wasser mit Druckluft vermischt wird. Dieses Gemisch gefriert dann zu technischem Schnee und fällt auf den Boden. Die umgangssprachliche Bezeichnung „Kunstschnee“ ist Brockschmidt zufolge nicht richtig, da er nichts Künstliches enthält, sondern nur technisch erzeugt wurde. An der Herstellung von technischem Schnee gibt es immer wieder Kritik, da dafür viel Strom und Wasser benötigt werden.

Beim Beschneien macht sich für Brockschmidt und sein Team ein mittlerweile stark verbreitetes Problem im Harz bemerkbar. Durch den Borkenkäfer sterben immer mehr Bäume ab – und das hat auch Konsequenzen für das Beschneien. „Durch die fehlenden Bäume weht der Schnee zu weit weg“, sagt Brockschmidt.

Auffallen soll den Gästen am Wochenende das Problem im Idealfall nicht. „Wenn 2000 Leute am Sonnabend kommen, das wäre toll“, sagt Brockschmidt. Die erste Fahrt der Saison möchte er aber selbst machen. Zusammen mit Rüdiger Meyer will der leidenschaftliche Skifahrer schon am frühen Morgen die Piste herunterfahren – quasi noch als Kontrolle. Eine Art Generalprobe soll es bereits am Freitag geben.

Insgesamt verhaltene Stimmung im Harz

Ist die viele Arbeit und die Unsicherheit es am Ende wert? „Ja, es freut mich, dass wir trotz dieser Bedingungen öffnen können“, sagt Brockschmidt. „Ich bin stolz auf das gesamte Team, dass wir das geschafft haben.“ Er wolle aus der Situation das Beste machen. „Das Lächeln der Menschen im Gesicht ist es wert“, sagt Brockschmidt.

Viel zu tun: Fabian Brockschmidt muss wenige Tage vor dem Saisonstart zahlreiche Telefonate führen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Während also auf dem Wurmberg Zuversicht herrscht, stellt der Harzer Tourismusverband eher eine verhaltene Stimmung fest. „Wir nehmen Verunsicherung und auch teilweise Stornierungen wahr“, sagt Pressesprecherin Madeline Pagenkemper. Trotzdem rechnet sie mit vielen Tagestouristen am Wochenende. „Erfahrungsgemäß zieht der Schnee immer die Flachländer in die Berge.“

Hoffnung auf mehr Schnee

Auf viele Gäste hofft Karsten Pauly. Er betreibt im rund elf Kilometer entfernten Torfhaus einen Kiosk, die Brockenstube. Seine Stimmung bezeichnet er als „fürchterlich“. „Ich weiß gar nicht, wo ich stehe und muss von Tag zu Tag denken.“ Er hat noch das schlechte Geschäft aus dem vergangenen Winter im Kopf. „Hoffentlich wird es dieses Mal besser“, sagt Pauly. Die Angst sei aber groß, dass es nicht so kommt.

Hofft, dass das Geschäft in diesem Jahr besser läuft: Karsten Pauly hat seinen Kiosk in Torfhaus bereits geöffnet. Quelle: Tim Schaarschmidt

Auch Holger Körber hat Hoffnungen. Die liegen vor allem auf dem Schnee – von dem gebe es nämlich noch nicht genug. Körber ist Inhaber zweier Lifte in Torfhaus. Eigentlich wollte er bereits am vergangen Sonntag loslegen. „Da war aber noch zu wenig Schnee“, sagt Körber. Seitdem schaut er regelmäßig, ob genug Schnee liegt. Es brauche mindestens 15 Zentimeter nassen Schnee, bei Pulverschnee sei mehr nötig. Am Freitag könnte es nun aber bereits soweit sein.

„Wir fahren daher auf Sicht und schauen von Woche zu Woche“

Darauf will er eingestellt sein. So habe er schon die Hinweisschilder für die Corona-Regeln vorbereitet, das Personal stehe auf Abruf. Körber ist jedoch unsicher, wie lange er seine Lifte dann offen lassen kann. Bereits seit den Sechzigerjahren betrieb erst Körbers Vater, seit dem Jahr 2000 er selbst die beiden Lifte. Doch in den vergangenen beiden Jahren habe er kein Glück gehabt. „2019 ist der Winter ausgefallen, 2020 war er zwar super, aber da durften wir wegen der Corona-Pandemie nicht.“

Holger Körber betreibt seit dem Jahr 2000 zwei Lifte in Torfhaus. Damit er in diesem Jahr loslegen kann, muss es noch mehr schneien. Quelle: Tim Schaarschmidt

Unsicherheit plagt auch Oliver Schmidt. Der Betriebsleiter der Liftanlagen am Sonnenberg bei St. Andreasberg möchte eigentlich am Sonnabend die drei Lifte und fünf Abfahrten öffnen. Fest steht das aber noch nicht. „Es gibt – verständlicherweise – keine Planungssicherheit. Wir fahren daher auf Sicht und schauen von Woche zu Woche“, sagt Schmidt. So sei etwa offen, in welchem Bereich die Corona-Regeln kontrolliert werden müssten und welche Regeln überhaupt gelten. Daher will er den Betrieb im Zweifel lieber noch ein paar Tage geschlossen halten, um auf der sicheren Seite zu sein. Er habe auch noch keine größeren Vorräte angelegt. Investitionen seien ebenfalls zurückgestellt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Leute haben Lust auf Schnee“

Insgesamt ist er aber vorsichtig optimistisch. „Die Leute haben Lust auf Schnee.“ Er müsse schauen, welche Maßnahmen erforderlich seien und ob er sie umsetzen könne. Die Polizei ist derweil auf das Wochenende vorbereitet, sagt Markus Lütke, Pressesprecher bei der Polizeiinspektion in Goslar. Man wolle sich auf den Verkehr konzentrieren und dafür sorgen, dass Rettungswege freigehalten werden. „Auch die Parkplätze überwachen wir und kontrollieren, ob wild geparkt wird“, sagt Lütke. Über die sozialen Netzwerke wollen die Beamten zudem informieren, wo es freie Parkplätze gibt.

Linda Christensen ist mit ihrem Mann Steffen (nicht im Bild) und den Kindern Klint (2, links) und Claes (5) spontan aus Dänemark in den Harz gekommen. Sie wollen eine Woche lang Urlaub im Schnee machen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Einen freien Parkplatz in Braunlage zu finden, war für Linda und Steffen Christensen mit den Kindern Klint und Claes nicht schwer. Die Familie aus dem dänischen Aarhus hat sich für einen spontanen Kurzurlaub im Harz entschieden. „Wir haben am Montag gesehen, dass Schnee liegt“, sagt Linda Christensen. So hätten sie sich am Dienstag auf den siebeneinhalb Stunden langen Weg nach Braunlage gemacht. Bis zum Sonntag wollen sie hierbleiben. „Braunlage ist eine tolle Stadt und nicht weit weg.“ Noch haben sie die Schneegebiete fast für sich alleine.

So wird das Wetter am Wochenende im Harz Am Wochenende startet der Harz in die Skisaison. Das Wetter scheint dafür eher am Sonnabend als am Sonntag mitzuspielen. Freitag bleibt es tagsüber trocken, es weht schwacher Wind. Es kann dicht bewölkt sein. Die Höchstwerte liegen bei minus 3 Grad auf dem Brocken und 0 Grad in den Tieflagen. Der Start des Wochenendes verspricht im Harz sonnig zu werden, teilweise kann es aber auch dichte Wolken geben, sagt Meteorologe Felix Herz vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Ganz sicher zu sagen sei das noch nicht. In den Tieflagen liegen die Höchsttemperaturen bei 1 bis 2 Grad am Nachmittag, auf dem Brocken herrscht Dauerfrost. Der Sonntag startet Herz zufolge erst aufgelockert. Im Tagesverlauf muss im Harz mit dichten Wolken und Niederschlag gerechnet werden. Je nach Höhe könne das am Vormittag und am Mittag Schnee, später vor allem aber Regen sein, sagt der DWD-Meteorologe. Insgesamt wird es am Sonntag deutlich milder, aber auch windiger als am Sonnabend bei maximal 3 bis 5 Grad, je nach Höhenlage.

Von Maximilian Hett