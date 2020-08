An der Küste, im Harz oder an Weser und Ems: Campingplätze in Niedersachsen locken als Ziel für eine kleine Auszeit oder einen längeren Urlaub. Lesen Sie im HAZ-Überblick, wo Sie mit Zelt oder Wohnmobil schöne Tage verbringen können – vollkommen entschleunigt oder richtig actionreich.