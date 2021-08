Hannover

Zur Halbzeit der Sommerferien gibt es in den Urlaubsregionen in Niedersachsen kaum noch freie Betten. Besonders an der Küste, im Harz und in der Lüneburger Heide sind Hotels und Ferienwohnungen größtenteils ausgebucht. Das teilten die örtlichen Tourismusverbände mit. Landesweit sei die Lage allerdings unterschiedlich, so Renate Mitulla vom Landesverband des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga). Auch in anderen Tourismusregionen in Norddeutschland haben Urlauber kaum eine Chance auf eine kurzfristig buchbare Unterkunft.

Auslastung von mehr als 90 Prozent an der Küste

Besonders gefragt seien die Küstenregionen und die Inseln, sagte auch Sonja Janßen, Geschäftsführerin des Tourismusverband Nordsee. „Aktuell sind mehr als 90 Prozent der Unterkünfte an der Küste ausgebucht. Die Kapazitätsgrenze ist erreicht.“ Nach einer „Frühlingsflaute“ laufe das Geschäft nun super. „Strand- und Radurlaube sind besonders beliebt“, so Janßen. Es mache sich auch bemerkbar, dass einige Menschen statt nach Südeuropa nun an die Nordsee reisten.

Nicht nur Urlauber, sondern auch Robben sind gerne an der niedersächsischen Küste. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa (Archivbild)

Spontan an der Küste eine Übernachtungsmöglichkeit zu bekommen, sei schwer. „Es lohnt sich, im Hinterland zu schauen und dann von dort eine Tagestour an die Küste zu machen“, so Janßen.

Urlaub in Städten möglich

Auch im Harz und in der Lüneburger Heide verzeichnet das Gastgewerbe derzeit eine hohe Nachfrage. „In Hahnenklee zum Beispiel ist der August echt sehr gut gebucht“, sagte Madeline Pagenkemper vom Harzer Tourismusverband. Ähnliches habe sie aus anderen Orten gehört. Von der Lüneburger Heide GmbH hieß es, dass viele Buchungen wegen der Pandemie erst spät eingegangen seien. Gerade Urlaub in den Städten sei jetzt möglich, sagte Dehoga-Geschäftsführerin Mitulla. „Auch von dort kommt man gut an die klassischen Urlaubsziele.“

Ein Besuch auf dem Brocken, ob zu Fuß oder mit der Harzer Schmalspurbahn, gehört für viele Reisende zu einem Harz-Urlaub dazu. Quelle: Matthias Bein/dpa (Archivbild)

Auch die Campingplätze in Niedersachsen verzeichnen gerade eine hohe Nachfrage. „Die Betreiber sind froh, dass die Saison wieder läuft“, sagte Norbert Kloodt. Die Übernachtungszahlen aus der Zeit vor Corona erreiche man aber nicht, so der Präsident des Landesverbands der Campingwirtschaft. „Von den mehr als fünf Millionen Übernachtungen in Niedersachsen 2019 sind wir meilenweit entfernt.“

An Schleswig-Holsteins Ostseeküste ist es zurzeit ebenfalls voll. Auf Fehmarn beispielsweise sind alle Quartiere bis Ende August belegt, gleiches gilt für Heiligenhafen. Hier werden Kunden mittlerweile schon auf den November vertröstet, frei werdende Plätze durch Wartelisten sofort wieder belegt.

Wetter soll jetzt schlechter werden

Nicht besonders sommerlich wird indes das Wetter in den kommenden Tagen in Niedersachsen. Bereits Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) nur noch in der Südhälfte des Landes Temperaturen von mehr als 25 Grad. „Vor allem an der Küste frischt der Wind auf und es wird mit 20 bis 23 Grad kühler“, sagte DWD-Meteorologin Julia Schmidt.

In der kommenden Woche müsse in ganz Niedersachsen mit Regen und teils auch Gewittern gerechnet werden. Die Temperaturen lägen dann um die 18 Grad. „Zum Wochenende gibt es dann aber vielleicht einen Hoffnungsschimmer, es könnte trockener und wärmer werden“, so Schmidt.

„Froh, dass die Saison wieder läuft“

In den Urlaubsgebieten herrscht derweil gute Stimmung nach den monatelangen Schließungen, sagte Renate Mitulla vom Dehoga. Es sei aber immer schwieriger, Personal zu bekommen.

Was wird aus dem Herbst?

Dehoga-Geschäftsführerin Mitulla rechnet damit, erst im kommenden Jahr wieder Vor-Corona-Zahlen zu erreichen. In diesem Jahr könne man die Verluste aus dem Winter und Frühjahr nicht ausgleichen.

Eine gewisse Unsicherheit spüren die Tourismusverbände beim Herbsturlaub. „Viele sind wegen der ungewissen Corona-Situation noch vorsichtig“, sagte Sonja Janßen vom Tourismusverband Nordsee. Auch Renate Mitulla nimmt wahr, dass viele Menschen lieber noch abwarten. „Wir hoffen aber, dass es in den Herbstferien den gleichen Run gibt wie jetzt im Sommer.“

